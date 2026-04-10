झुंझुनूं में सोते हुए मजदूरों पर चढ़ा बेकाबू ट्रेलर, 2 बच्चियों समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत, 3 मासूम बच्चों की हालत नाजुक

तभी गुरुवार देर रात एक तेज रफ्तार ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया और सीधे उन तंबुओं में जा घुसा जहां मजदूर सो रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तंबू में सो रहे लोगों को संभलने या भागने का मौका तक नहीं मिला। चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक मंजर तबाही में बदल चुका था।