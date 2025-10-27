Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

राजस्थान की गोशाला बनी मिसाल: 70 गायों के नाम करवाई गई FD, 300 से अधिक लोग हर महीने देते हैं 500 रुपए

झुंझुनूं के भोड़की गांव की जमवाय ज्योति गोशाला मिसाल बन गई है। 70 गायों के नाम पर कराई गई 1-1 लाख की एफडी से आर्थिक सुरक्षा मिली है। 313 ग्रामीण हर महीने 500 रुपए सहयोग के रूप में देते हैं।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Arvind Rao

Oct 27, 2025

Jhunjhunu Bhodki Village Cowshed

Jamvay Jyoti Cowshed (Patrika Photo)

गुढ़ागौड़जी (झुंझुनूं): राजस्थान में झुंझुनूं जिले के भोड़की गांव में एक ऐसी गोशाला है, जहां पर गायों के नाम एफडी करवाकर गायों और गोशाला को आर्थिक सुरक्षा का कवच दिया गया है। गांव के लोगों ने मिलकर सेवा और समर्पण की अनूठी मिसाल कायम की है।


सात साल पहले ग्रामीणों के छोटे-छोटे सहयोग से शुरू हुई जमवाय ज्योति गोशाला की गिनती अब जिले की प्रमुख और सम्मानित गोशालाओं में होती है। वर्तमान में गोशाला में 1032 गायें हैं और यहां की 70 गायों में से प्रत्येक के लिए बैंक में एक-एक लाख रुपए की एफडी कराई गई है। यह गोशाला जिला स्तर पर सम्मानित भी हो चुकी है।


313 लोग हर महीने देते हैं 500 रुपए


गांव के 313 ग्रामीण सदस्य हर महीने 500 रुपए की नियमित सहायता राशि गोशाला को देते हैं। कई सदस्य आजीवन सहयोगी बनकर प्रति माह गोदान करते हैं। गोशाला में पौधारोपण कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन और गौदान महोत्सव भी होते हैं। 64 बीघा भूमि पर फैली इस गोशाला में गायों और बछड़ों के लिए अलग-अलग बाड़े बनाए गए हैं। गोशाला में गायों को मेथी के लड्डू और दलिया की गोसवामणी दी जाती है।

ऐसे हुई एफडी की शुरुआत

गोशाला कमेटी सचिव कैलाश डूडी ने बताया कि शुरुआत में कमेटी और ग्रामीणों का सपना था कि गोशाला भव्य स्वरूप ले। इसके लिए कमेटी अध्यक्ष और पूर्व सरपंच शिवराम गोदारा व श्याम सुन्दर सौंथलिया ने गायों के नाम बैंक में एफडी करवाने की शुरुआत की। वर्तमान में 70 गायों की एफडी है।


इन एफडी पर बैंक से मिलने वाला ब्याज गायों के चारे और देखरेख में उपयोग किया जाता है। एफडी योजना से गोशाला को आर्थिक सुरक्षा मिली है। जरूरत पड़ने पर गोशाला करीब 50 लाख रुपए तक का लोन मात्र दो घंटे में बैंक से ले सकती है। गांव भामाशाहों ने गोशाला के लिए जमीन भी अपने माता-पिता की स्मृति में दान कर दी।

ये भी पढ़ें

Winter Schedule: जयपुर एयरपोर्ट से 13 नई फ्लाइट्स की शुरुआत, पहली बार भूटान-वियतनाम के लिए शुरू होंगी उड़ानें
जयपुर
Jaipur Airport Winter Schedule

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Oct 2025 09:11 am

Published on:

27 Oct 2025 09:10 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / राजस्थान की गोशाला बनी मिसाल: 70 गायों के नाम करवाई गई FD, 300 से अधिक लोग हर महीने देते हैं 500 रुपए

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jhunjhunu News: सरकारी दस्तावेज में एक ही गांव के कई नाम: कहीं बाजीसर तो कहीं बजिसर, बजिदसर, राशन-आधार कार्ड में अलग-अलग नाम

झुंझुनू

Rajasthan Crime: हिस्ट्रीशीटर की हत्या मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, डेनिस बावरिया को अधमरा हालत में पटककर भागे थे बदमाश

History-Sheeter-Murder-Case
झुंझुनू

राजस्थान के लोगों को बुर्ज खलीफा व फेरारी वर्ल्ड देखने का मिलेगा मौका, IRCTC ने शुरू की ये स्कीम; जानें

Burj Khalifa and Ferrari World
झुंझुनू

‘मैं आज भी उनके नाम का ‌सिंदूर लगाती हूं…’ थप्पड़कांड वाले SDM की शादी पर बड़ा खुलासा

SDM Chhotulal Sharma
झुंझुनू

राजस्थान के इस जिले के हजारों छात्रों को नहीं मिलेगा यूनिफॉर्म का पैसा, जानें वजह

झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.