राजस्थान की गोशाला बनी मिसाल: 70 गायों के नाम करवाई गई FD, 300 से अधिक लोग हर महीने देते हैं 500 रुपए

Jamvay Jyoti Cowshed (Patrika Photo)
गुढ़ागौड़जी (झुंझुनूं): राजस्थान में झुंझुनूं जिले के भोड़की गांव में एक ऐसी गोशाला है, जहां पर गायों के नाम एफडी करवाकर गायों और गोशाला को आर्थिक सुरक्षा का कवच दिया गया है। गांव के लोगों ने मिलकर सेवा और समर्पण की अनूठी मिसाल कायम की है।
सात साल पहले ग्रामीणों के छोटे-छोटे सहयोग से शुरू हुई जमवाय ज्योति गोशाला की गिनती अब जिले की प्रमुख और सम्मानित गोशालाओं में होती है। वर्तमान में गोशाला में 1032 गायें हैं और यहां की 70 गायों में से प्रत्येक के लिए बैंक में एक-एक लाख रुपए की एफडी कराई गई है। यह गोशाला जिला स्तर पर सम्मानित भी हो चुकी है।
गांव के 313 ग्रामीण सदस्य हर महीने 500 रुपए की नियमित सहायता राशि गोशाला को देते हैं। कई सदस्य आजीवन सहयोगी बनकर प्रति माह गोदान करते हैं। गोशाला में पौधारोपण कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन और गौदान महोत्सव भी होते हैं। 64 बीघा भूमि पर फैली इस गोशाला में गायों और बछड़ों के लिए अलग-अलग बाड़े बनाए गए हैं। गोशाला में गायों को मेथी के लड्डू और दलिया की गोसवामणी दी जाती है।
गोशाला कमेटी सचिव कैलाश डूडी ने बताया कि शुरुआत में कमेटी और ग्रामीणों का सपना था कि गोशाला भव्य स्वरूप ले। इसके लिए कमेटी अध्यक्ष और पूर्व सरपंच शिवराम गोदारा व श्याम सुन्दर सौंथलिया ने गायों के नाम बैंक में एफडी करवाने की शुरुआत की। वर्तमान में 70 गायों की एफडी है।
इन एफडी पर बैंक से मिलने वाला ब्याज गायों के चारे और देखरेख में उपयोग किया जाता है। एफडी योजना से गोशाला को आर्थिक सुरक्षा मिली है। जरूरत पड़ने पर गोशाला करीब 50 लाख रुपए तक का लोन मात्र दो घंटे में बैंक से ले सकती है। गांव भामाशाहों ने गोशाला के लिए जमीन भी अपने माता-पिता की स्मृति में दान कर दी।
