राजस्थान की गोशाला बनी मिसाल: 70 गायों के नाम करवाई गई FD, 300 से अधिक लोग हर महीने देते हैं 500 रुपए



गांव के 313 ग्रामीण सदस्य हर महीने 500 रुपए की नियमित सहायता राशि गोशाला को देते हैं। कई सदस्य आजीवन सहयोगी बनकर प्रति माह गोदान करते हैं। गोशाला में पौधारोपण कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन और गौदान महोत्सव भी होते हैं। 64 बीघा भूमि पर फैली इस गोशाला में गायों और बछड़ों के लिए अलग-अलग बाड़े बनाए गए हैं। गोशाला में गायों को मेथी के लड्डू और दलिया की गोसवामणी दी जाती है।

