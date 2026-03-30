‘नजदीक से देखे ड्रोन हमले…’, दुबई से भारत लौटा राजस्थान का युवक, हॉस्पिटल में करना पड़ा भर्ती

शाहरुख का कार्यस्थल दुबई के सोनापुर क्षेत्र में आर्मी बेस के पास था। इस इलाके में पिछले कुछ समय से लगातार हमलों की घटनाएं हो रही थीं, जिससे वहां काम करने वाले लोगों में डर का माहौल बना हुआ था। शाहरुख ने बताया कि उसने कई बार बेहद करीब से ड्रोन हमले होते हुए देखे। हमले से पहले मोबाइल फोन पर अलर्ट मैसेज आने लगते थे और कुछ ही देर में सायरन बजने लगते थे। सायरन बजते ही सभी कर्मचारियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर जाने के निर्देश दिए जाते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि शाहरुख काम पर पहुंचा ही था कि अचानक सायरन बज गया और उसे तुरंत वापस सुरक्षित जगह पर लौटना पड़ा।