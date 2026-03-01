Jhunjhunu News: ऐतिहासिक स्मेल्टर चिमनी बचाने की मांग, सीएम को भेजा ज्ञापन, ‘औद्योगिक धरोहर घोषित करें’

ज्ञापन में बताया गया कि खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स की स्थापना 1970 के दशक में देश में तांबा उत्पादन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। वर्ष 1974-75 के दौरान स्थापित स्मेल्टर संयंत्र के साथ इस विशाल चिमनी का निर्माण हुआ, जो उस समय की उन्नत तकनीक और उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का उदाहरण रही है। करीब 375 फीट ऊंची यह चिमनी न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे क्षेत्र की पहचान और गौरव का प्रतीक भी माना जाता है।