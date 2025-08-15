रीयल हीरो: कमांडेंट अशोक यादव, जिनको पांचवीं बार मिलेगा वीरता पदक, पढें पूरी कहानी 



अधिकांश लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ खुद इतिहास बनाते हैं। ऐसी ही वीरता के लिए चर्चित सीआरपीएफ के कमांडेंट 210 कोबरा बटालियन में तैनात अशोक कुमार यादव को राष्ट्रपति ने पांचवीं बार वीरता पदक देने की घोषणा की है। 16 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ के थाना तर्रेम पर अचानक किए गए माओवादी हमले में थाना प्रभारी राकेश सूर्यवंशी को तीन गोलियां लगी थी तथा वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे । ऐसी परिस्थिति में कमांडेंट अशोक 10 किलोमीटर दूर से चलकर इनके पास पहुंचे। रास्ते में माओवादियों ने घात लगाकर बम बलास्ट कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी । इस हमले में यादव का वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया एवं उनकी जान बाल-बाल बची । इतनी मुश्किल परिस्थिति के बावजूद कमांडेंट अशोक कुमार अपनी टीम के साथ माओवादियों से मुकाबला करते रहे। घायल थाना प्रभारी को लगभग 80 किलोमीटर जिला अस्पताल में पहुंचाकर उनकी जान बचाई ।