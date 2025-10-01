शेखावाटी में राम लीला देखने वालों की बढ़ रही संख्या

राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में चल रही रामलीला को देखने हर साल दर्शकों की संख्या बढ़ रही है। झुंझुूनूं के चूणा चौक में चल रही रामलीला के आयोजकों का दावा है कि दो साल में दर्शकों की संख्या दो गुनी हो गई है। खास बात यह है दर्शकों में महिलाएं, बुजुर्ग, युवा व बालक सहित सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के बाद से रामलीला के प्रति क्रेज बढ़ा है। दर्शकों की संख्या दो साल में दो गुनी हो गई है। कई लोग तो रामलीला देखने के लिए तय समय से आधा से एक घंटे पहले पहुंच जाते हैं ताकि उनको सीट आसानी से मिल जाए। इसके अलावा दर्शकों की सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग बॉक्स बनाए हैं। कुर्सी व पेयजल की व्यवस्था भी की जा रही है। सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात रहते हैं।