Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झुंझुनू

Rajasthan Accident: बस-बाइक की भीषण टक्कर, पेपर देने जा रही भांजी और मामा की दर्दनाक मौत

Mama-Bhanji Died In Accident: मुनेश खेतड़ी के स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट कॉलेज में पेपर देने के लिए निकली थी और एग्जाम सेंटर तक पहुंचने से पहले ही यह दर्दनाक हादसा हो गया।

झुंझुनू

Akshita Deora

Sep 04, 2025

हादसे के बाद की तस्वीर: पत्रिका

Rajasthan Road Accident: झुंझुनूं के खेतड़ी थाना क्षेत्र के कोलिहान नगर में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल एक तेज रफ्तार स्लीपर बस ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार मामा-भांजी की मौत हो गई। भांजी खेतड़ी कॉलेज में एग्जाम देने के लिए अपने मामा के साथ आ रही थी।

थानाधिकारी कैलाश चंद ने जानकारी दी कि मृतका की पहचान मुनेश (18) पुत्री मुलचंद निवासी देवनगर बाडलवास और उसके मामा संजू (35) पुत्र बंसीलाल निवासी रूपसराय, नांगल चौधरी के रूप में हुई है। दोनों बाइक पर सवार होकर खेतड़ी की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे कोलिहान नगर बस स्टैंड के पास पहुंचे सामने से आ रही स्लीपर बस ने बाइक को टक्कर मार दी।

ये भी पढ़ें

उदयपुर: लिफ्ट लेना बना मौत का सबब! बस से टक्कर में महिला गार्ड की दर्दनाक मौत, परिजनों का आक्रोश
उदयपुर
Udaipur News

हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और एंबुलेंस को सूचना दी। 108 एंबुलेंस के पायलट अजीत सिंह निर्वाण और ईएमटी संदीप कुमार मौके पर पहुंचे और घायलों को राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने संजू को मृत घोषित कर दिया जबकि गंभीर रूप से घायल मुनेश को प्राथमिक उपचार के बाद नीमकाथाना रेफर किया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी भी मौत हो गई।

हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बस को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए। मृतकों के परिजनों को सूचित किया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया परिजनों की मौजूदगी में करवाई जाएगी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

परिजनों ने बताया कि मुनेश खेतड़ी के स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट कॉलेज में पेपर देने के लिए निकली थी और एग्जाम सेंटर तक पहुंचने से पहले ही यह दर्दनाक हादसा हो गया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: पति के दोस्त से थे पत्नी के अवैध संबंध, निर्मम हत्या के बाद गहरे गड्ढे में दफनाया युवक का शव; 6 दिन बाद ऐसे खुला राज
नागौर
nagaur crime news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 11:18 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan Accident: बस-बाइक की भीषण टक्कर, पेपर देने जा रही भांजी और मामा की दर्दनाक मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट