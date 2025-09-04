Rajasthan Accident: बस-बाइक की भीषण टक्कर, पेपर देने जा रही भांजी और मामा की दर्दनाक मौत

हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और एंबुलेंस को सूचना दी। 108 एंबुलेंस के पायलट अजीत सिंह निर्वाण और ईएमटी संदीप कुमार मौके पर पहुंचे और घायलों को राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने संजू को मृत घोषित कर दिया जबकि गंभीर रूप से घायल मुनेश को प्राथमिक उपचार के बाद नीमकाथाना रेफर किया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी भी मौत हो गई।