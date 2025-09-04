Rajasthan Accident: बस-बाइक की भीषण टक्कर, पेपर देने जा रही भांजी और मामा की दर्दनाक मौत

Rajasthan Road Accident: झुंझुनूं के खेतड़ी थाना क्षेत्र के कोलिहान नगर में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल एक तेज रफ्तार स्लीपर बस ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार मामा-भांजी की मौत हो गई। भांजी खेतड़ी कॉलेज में एग्जाम देने के लिए अपने मामा के साथ आ रही थी।
थानाधिकारी कैलाश चंद ने जानकारी दी कि मृतका की पहचान मुनेश (18) पुत्री मुलचंद निवासी देवनगर बाडलवास और उसके मामा संजू (35) पुत्र बंसीलाल निवासी रूपसराय, नांगल चौधरी के रूप में हुई है। दोनों बाइक पर सवार होकर खेतड़ी की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे कोलिहान नगर बस स्टैंड के पास पहुंचे सामने से आ रही स्लीपर बस ने बाइक को टक्कर मार दी।
हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और एंबुलेंस को सूचना दी। 108 एंबुलेंस के पायलट अजीत सिंह निर्वाण और ईएमटी संदीप कुमार मौके पर पहुंचे और घायलों को राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने संजू को मृत घोषित कर दिया जबकि गंभीर रूप से घायल मुनेश को प्राथमिक उपचार के बाद नीमकाथाना रेफर किया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी भी मौत हो गई।
हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बस को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए। मृतकों के परिजनों को सूचित किया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया परिजनों की मौजूदगी में करवाई जाएगी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
परिजनों ने बताया कि मुनेश खेतड़ी के स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट कॉलेज में पेपर देने के लिए निकली थी और एग्जाम सेंटर तक पहुंचने से पहले ही यह दर्दनाक हादसा हो गया।