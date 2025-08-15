झुंझुनूं में स्वाधीनता दिवस पर किन का होगा सम्मान, कौन होगा चीफ गेस्ट, यहां देखें पूरी लिस्ट

स्वतंत्रता दिवस का समारोह शुक्रवार को राजस्थान के झुंझुनूं जिले में उल्लास से मनाया जाएगा। जगह-जगह आजादी के तराने गूंजेंगे। सरकारी दफ्तरों, प्रतिष्ठानों व घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। शिक्षण संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं मिठाई बांटकर प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। जिला स्तरीय समारोह स्वर्ण जयंती स्टेडियम में होगा। मुख्य अतिथि जिला कलक्टर डॉ. अरूण गर्ग होंगे। जिला स्तरीय समारोह 2025 में शहीद सितेन्द्र की वीरमाता डांगर गांव निवासी प्रेम कंवर सहित कुल 61 लोगों का सम्मान किया जाएगा। इस बार सम्मान में प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉ घासीराम वर्मा, सहायक कर्मचारियों व सफाई कर्मचारियों के नाम भी शामिल किए गए हैं।
छात्र-छात्रा एवं खिलाड़ी वर्ग में जीबी मोदी स्कूल की अनन्या शर्मा पुत्री गौरव शर्मा, राकेश एकेडियासी.सै. स्कूल पिलानी की छात्रा मुस्कान पुत्री भान सिंह, गुरुकुपासी.सै. स्कूल घोडीवारा खुर्द की छात्रा कीर्तिका माटोलिया पुत्री मुकेश कुमार माटोलिया, राजस्थान पब्लिक सी.सै. स्कूल चिड़ावा की छात्रा साक्षी पुत्री राजेन्द्र मीणा, सोफियासी.सै.स्कूल खेतड़ी नगर की छात्रा वर्तिका पुत्री सुंदरलाल, वात्सल्य चौधरी पुत्र नरेश कुमार एवं शालिनी पुत्री अजय का सम्मान होगा।
भामाशाह के रूप में गणितज्ञ डॉ. घासीराम वर्मा, प्रगतिशील किसान खतेहपुरा के वीरेन्द्र कुमार ओला, आनंदीलाल पोदार ट्रस्ट नवलगढ़ के ट्रस्टी डॉ. वेदिका पोद्दार, राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा बुहाना के उपाध्यक्ष विजय सिंह राव, बिरला स्कूल पिलानी के व्याख्याता राजन कुमार, चिड़ावा के चित्रकार रमेश शून्य, स्वामी विवेकानंद ऑपन स्काउट ट्रुप के उमेश कुमार रोहिला, सुप्रीम फाउण्डेशन जसवंतगढ़ के अध्यक्ष बजरंग लाल तापडिया व महावीर प्रसाद तापडिया, मोतीलाल टीचर्स एज्यूकेशन कॉलेज के सचिव जी.एल. शर्मा, भोमपुरा निवासी किसान लालचंद सैनी, योग शिक्षक आकाश नेहरा व होमगार्ड सत्यपाल सिंह का सम्मान किया जाएगा। जीवन ज्योति रक्षा समिति सूरजगढ़ एवं युवा ग्रामीण प्रगति संस्थान मदनसरमण्डावा का सम्मान किया जाएगा।
इनके अलावा नवलगढ़ के उपकोषाधिकारी रजनीश कुमार, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सहा. प्रशासनिक अधिकारी भीम सिंह राजपुरोहित, झुंझुनूं तहसील के सहायक कर्मचारी रामनिवास, बुहाना राउमावि के प्रधानाचार्य अजित कुमार, सांख्यिकी निरीक्षक शीला कुमारी, बाल अधिकारिता विभाग के कनिष्ठ सहायक मनोज कुमार, महिला अधिकारिता विभाग की महिला पर्यवेक्षक अनिता व मंजूलता मील, जिला चिकित्सालय नवलगढ़ के फार्मासिस्ट द्वारका प्रसाद सैनी, चिड़ावा नायब तहसीलदार बलबीर सिंह कुलहरी, मोरारका राजकीय महाविद्यालय के वरिष्ठ सहायक सचिन कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी अनिल कुमार सैनी, अविविनिलि के कनिष्ठ विधि अधिकारी डॉ. प्रज्ञ कुल्हार, उपखण्ड कार्यालय झुंझुनूं के सूचना सहायक जितेन्द्र कुमार असवाल, शिमला के ग्राम विकास अधिकारी राधेश्याम सैनी, आरएसआरडीसी के सहायक अभियंता सीमा मरोडिया, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय के वरिष्ठ सहायक केशव, पीएनबी के प्रबंधक दारा सिंह, नगर परिषद की सफाई कर्मचारी मंजू, राजकीय मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ सहायक मनीष चंदेलिया, जिला रसद कार्यालय के सहायक कर्मचारी पवन कुमार, स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी के सहायक आचार्य डॉ. अनिल कुमार मिश्रा, जिला क्षय रोग निवारण केन्द्र के डॉ. विजय सिंह, उदयपुरवाटी के खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार भूपेश, उप स्वास्थ्य केन्द्र मलसीसर के नर्सिग ऑफिसर राकेश बुडानिया, उप स्वास्थ्य केन्द्र चिड़ावा की एलएचवी विधा, रामपुरा राउमावि की व्याख्याता शिमला कुमारी, भूरासर का बास के महात्मा गांधी रावि की प्रधानाचार्य बबीता ढाका, पचेरी छोटी के राउमावि के वरिष्ठ अध्यापक विनोद कुमार, शहीद भूपसिंह राउमावि पचेरी छोटी के शारीरिक शिक्षक राजवीर सिंह, राउमावि सिरियासर खुर्द के वरिष्ठ अध्यापक संत कुमार मीणा, राबाउमावि टमकोर के प्रधानार्च फारूक हुसैन, सिंघाना के प्रोग्रामर विजेन्द्र कुमार सैनी, झुंझुनूं पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी पंकज कुमार सैनी, नवलगढ़ ब्लॉक की नर्सिग ऑफिसर सरिता कुमारी, बुहाना तहसील के पटवारी प्रविन्द्र कुमार, बिजली निगम के कनिष्ठ अभियंता विवेक अग्रवाल, प्रशासनिक अधिकारी सज्जन सिंह व कलक्ट्रेट में निजी सहायक पवन कुमार का सम्मान किया जाएगा।