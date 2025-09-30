झुंझुनूं आकर क्यों नाराज हुए मंत्री सुमित गोदारा, जानें पूरी कहानी

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा गिप अप अभियान में झुंझुनूं जिले की पूरे राज्य में 36 वीं रैंक से काफी नाराज नजर आए। उन्होंने सोमवार को कलक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में जिम्मेदार अधिकारियों से कहा कि अपना काम सुधार लो, नहीं तो ऐसी जगह भेजूंगा, वापस झुंझुनूं नहीं आ सकोगी। यह पढा लिखा जिला है, नौकरी वाला व बिजनेसमैन का जिला है, यह जिला तो अभियान में टॉप में रहना चाहिए। मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि 31 अक्टूबर तक अपात्र लोगों को सूची से बाहर नहीं किया गया, तो 1 नवंबर से सख्ती बरती जाएगी। मंत्री ने डीएसओ डॉ निकिता राठौड़ से कहा कि फील्ड में कहां-कहां जाती हो, इसकी रिपोर्ट नियमित कलक्टर को करें।