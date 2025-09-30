Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

झुंझुनूं आकर क्यों नाराज हुए मंत्री सुमित गोदारा, जानें पूरी कहानी

मंत्री ने डीएसओ निकिता राठौड़ से कहा कि फील्ड में कहां-कहां जाती हो, इसकी रिपोर्ट नियमित कलक्टर को करें।

2 min read

झुंझुनू

image

rajesh sharma

Sep 30, 2025

jhunjhunu news

बैठक में निर्देश देते मंत्री सुमित गोदारा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा गिप अप अभियान में झुंझुनूं जिले की पूरे राज्य में 36 वीं रैंक से काफी नाराज नजर आए। उन्होंने सोमवार को कलक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में जिम्मेदार अधिकारियों से कहा कि अपना काम सुधार लो, नहीं तो ऐसी जगह भेजूंगा, वापस झुंझुनूं नहीं आ सकोगी। यह पढा लिखा जिला है, नौकरी वाला व बिजनेसमैन का जिला है, यह जिला तो अभियान में टॉप में रहना चाहिए। मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि 31 अक्टूबर तक अपात्र लोगों को सूची से बाहर नहीं किया गया, तो 1 नवंबर से सख्ती बरती जाएगी। मंत्री ने डीएसओ डॉ निकिता राठौड़ से कहा कि फील्ड में कहां-कहां जाती हो, इसकी रिपोर्ट नियमित कलक्टर को करें।

बैठक में जिला कलक्टर डॉ अरुण गर्ग, विधायक राजेंद्र भांबू, पूर्व सांसद संतोष अहलावत , पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी , राजेश दहिया , बबलू चौधरी, सूरजगढ़ प्रधान बलवान पूनिया, अलसीसर प्रधान घासीराम पूनिया, कमलकांत शर्मा व अन्य मौजूद रहे।

जानें क्यों नाराज हुए मंत्री

गिव अप अभियान में राज्य का औसत करीब 11 फीसदी है। जबकि झुंझुनूं जिले का औसत 6.93 फीसदी है। यह काफी कम है। जिले की रैंक पूरे राज्य में 36 वीं है। अब तक मात्र 91 हजार अपात्र लोग ही अपना नाम हटवा सके हैं। गोदारा ने अब गिव अप अभियान में 1 लाख 45 हजार का लक्ष्य तय किया है, ताकि जिला राज्य औसत 11 फीसदी के बराबर आ सके।

नया लक्ष्य यह दिया

ब्लॉक लक्ष्य

बुहाना 6,900

चिड़ावा 4,300

झुंझुनूं 4600

खेतड़ी 14,300

मलसीसर 1100

मंडावा 2400

नवलगढ़ 11 हजार

उदयपुरवाटी 10 हजार

(अपात्र लोगों को 31 अक्टूबर तक हटाना है)

पत्रकारों के सवाल, मंत्री के जवाब

सवाल: केवल वसूली से क्या होगा, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे?

जवाब: अभी समझाने के लिए गिव अप अभियान शुरू किया है। अपात्रों से 30 रुपए 57 पैसे प्रति किलो की दर से वसूली होगी। जिनके घर में कार है तथा बिजली का बिल पांच हजार से ज्यादा आता है उनको सरकारी राशन नहीं मिलेगा। अब नाम भी सार्वजनिक किए जाएंगे।

सवाल: कई सालों से राशन डीलरों के पद खाली क्यों हैं?

जवाब: जल्द ही पद भरे जाएंगे। विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। नवम्बर-दिसम्बर तक पूरे राज्य में पद भर जाएंगे।

सवाल: गाडिया लुहरों व अन्य को राशन नहीं मिल रहा?

जवाब: किसी भी ई मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, इसके बाद नहीं जुड़े तो कलक्टर से मिलें। ई-केवाईसी सभी लोग अनिवार्य रूप से करवाएं। अब स्कूलों में भी ई केवाईसी का कार्य होगा।

सवाल: बजट में कहा था कि जो बुजुर्ग हैं उनको घर बैठे राशन मिलेगा, यह योजना शुरू क्यों नहीं हुई?

जवाब: पहले हमारा लक्ष्य गिव अप अभियान है, फिर घर बैठे राशन भी देंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 12:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / झुंझुनूं आकर क्यों नाराज हुए मंत्री सुमित गोदारा, जानें पूरी कहानी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: गिव-अप अभियान में झुंझुनूं की 36वीं रैंक, भड़के मंत्री सुमित गोदारा; अधिकारियों को दी ये धमकी

Minister Sumit Godara
झुंझुनू

Rajasthan: उदयपुरवाटी में जमीन विवाद को लेकर तनाव, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने किया थाने का घेराव; जानें पूरा मामला

Rajendra Gudha
झुंझुनू

Monday Positive: रोजाना 1 रुपए चंदे से जुटा चुके 25 लाख, अब तक 3,639 लोगों की हुई मदद

झुंझुनू

Rajasthan: झुंझुनूं के जवान की संदिग्ध मौत, अलवर मिलिट्री कैंप के बाथरूम में मिला शव; रेता हुआ था गला

soldier from Jhunjhunu
झुंझुनू

Jhunjhunu News: ऑपरेशन सिंदूर में झुंझुनूं के शहीद सार्जेंट सुरेन्द्र मोगा के नाम पर समर्पित मेडिकल हॉल

झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.