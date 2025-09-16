झुंझुनूं के कासनी गांव की मुकेश कुमारी क्यों गई थी बाड़मेर? , छह पोइंट में जानें पूरी कहानी

राजस्थान के बाड़मेर जिले के चवा गांव में पहुंची झुंझुनूं के सूरजगढ़ क्षेत्र के कासनी गांव की मुकेश कुमारी की कहानी के पीछे पुलिस कई बातें बता रही है। मुकेश कुमारी की वहां हत्या कर दी गई । शव मुकेश की कार में डाल दिया गया। पुलिस ने बताया कि हत्या मुकेश कुमारी के प्रेमी सरकारी ​शिक्षकमानाराम ने की। दोनों के बीच पिछले ग्यारह माह से प्रेम प्रसंग चल रहा था।पुलिस ने बताया बाड़मेर शहर के रीको थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक कार में महिला का शव मिलने से सनसनी फेल गई। लोगों की सूचना पर एसपी नरेंद्रसिंह मीना, एएसपी जसाराम बोस, रीको थानाधिकारी मनोज सामरिया मौके पर पहुंचे। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी गई। एफएसएल, डॉग स्क्वॉयड और मोबाइल अपराध इकाई की टीमों ने घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने बताया कि परिजनों को सूचना दी गई है, रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।