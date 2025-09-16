Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झुंझुनू

झुंझुनूं के कासनी गांव की मुकेश कुमारी क्यों गई थी बाड़मेर? , छह पोइंट में जानें पूरी कहानी

मुकेश कुमारी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर थी और 10 सितंबर को कार लेकर बाड़मेर पहुंची। करीब ग्यारह माह से वह आरोपी शिक्षक मानाराम के संपर्क में थी

झुंझुनू

rajesh sharma

Sep 16, 2025

jhunjhunu news
आरोपी मानाराम व मुकेश कुमारी।

राजस्थान के बाड़मेर जिले के चवा गांव में पहुंची झुंझुनूं के सूरजगढ़ क्षेत्र के कासनी गांव की मुकेश कुमारी की कहानी के पीछे पुलिस कई बातें बता रही है। मुकेश कुमारी की वहां हत्या कर दी गई । शव मुकेश की कार में डाल दिया गया। पुलिस ने बताया कि हत्या मुकेश कुमारी के प्रेमी सरकारी ​शिक्षकमानाराम ने की। दोनों के बीच पिछले ग्यारह माह से प्रेम प्रसंग चल रहा था।पुलिस ने बताया बाड़मेर शहर के रीको थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक कार में महिला का शव मिलने से सनसनी फेल गई। लोगों की सूचना पर एसपी नरेंद्रसिंह मीना, एएसपी जसाराम बोस, रीको थानाधिकारी मनोज सामरिया मौके पर पहुंचे। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी गई। एफएसएल, डॉग स्क्वॉयड और मोबाइल अपराध इकाई की टीमों ने घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने बताया कि परिजनों को सूचना दी गई है, रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

दोनों सरकारी कर्मचारी

1. पांच दिन तक बाड़मेर में साथ, फिर गांव पहुंची

पुलिस जांच में सामने आया कि मुकेश कुमारी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर थी और 10 सितंबर को कार लेकर बाड़मेर पहुंची। करीब ग्यारह माह से वह आरोपी शिक्षक मानाराम के संपर्क में थी और कई बार बाड़मेर भी आ चुकी थी। इस बार वह पांच दिन तक शहर में रुकी और फिर आरोपी के गांव चवा पहुंची। महिला चाहती थी कि दोनों शादी कर लें, लेकिन शिक्षक का कहना था कि पहले कुछ समय इंतजार करना होगा।

2. चवा चौकी पहुंचकर दी शिकायत

गांव पहुंचने पर जब आरोपी ने महिला को परिवार से नहीं मिलवाया, तो वह गुस्से में चवा पुलिस चौकी पहुंच गई। वहां उसने पूरा घटनाक्रम बताया। शिक्षक ने चौकी में स्वीकार किया कि उसकी पहली शादी हो चुकी है और तलाक का मामला अदालत में विचाराधीन है। इस स्थिति में फिलहाल शादी संभव नहीं है। पुलिस और गांव के कुछ लोगों की समझाइश के बाद दोनों चौकी से रवाना हो गए।

3. विवाद बढ़ा तो कर दी हत्या

रविवार देर रात दोनों के बीच फिर विवाद हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी शिक्षक ने लोहे के सरिए से हमला कर महिला की हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को कार में डालकर शिवनगर इलाके में सड़क किनारे छोड़ दिया, ताकि मामला हादसे जैसा लगे। सोमवार सुबह आरोपी ने पूरा घटनाक्रम एक अधिवक्ता को बताया और कानूनी सलाह मांगी।

4. विज्ञापन देखकर हुआ था संपर्क

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि दोनों की पहचान शादी की एक साइट के जरिए हुई थी। आरोपी मानाराम शादीशुदा था, लेकिन पत्नी से विवाद के कारण अलग रहता था और तलाक का मामला अदालत में चल रहा था। वहीं मुकेश कुमारी भी तलाकशुदा थी। दोनों ने तलाकशुदा विवाह का विज्ञापन देखकर संपर्क किया था और करीब एक साल से रिश्ते में थे।

5. पुलिस ने भाइयों को दी सूचना

सूरजगढ़. बाड़मेर के रीको थाना क्षेत्र के शिवनगर में कासनी निवासी मुकेश कुमारी की हत्या की सूचना बाड़मेर पुलिस ने झुंझुनूं एसपी कार्यालय में दी। वहां से सूचना मिलने पर सूरजगढ़ पुलिस ने मृतका के भाई सुरेंद्र व धर्मपाल को वारदात की जानकारी दी गई। इसके बाद मुकेश के दोनों भाई बाड़मेर के लिए रवाना हो गए।

6. 2019 में हो गया था तलाक

बताया जा रहा है कि कासनी गांव के लिखमाराम जाट की पुत्री मुकेश की शादी 9 जुलाई 2011 को पिलानी थाना क्षेत्र के लिखावा गांव निवासी विकास से हुई थी। कुछ कारणों से दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ता गया और वर्ष 2019 को दोनों का तलाक हो गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 12:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / झुंझुनूं के कासनी गांव की मुकेश कुमारी क्यों गई थी बाड़मेर? , छह पोइंट में जानें पूरी कहानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.