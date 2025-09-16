झुंझुनूं के कासनी गांव की मुकेश कुमारी क्यों गई थी बाड़मेर? , छह पोइंट में जानें पूरी कहानी

राजस्थान के बाड़मेर जिले के चवा गांव में पहुंची झुंझुनूं के सूरजगढ़ क्षेत्र के कासनी गांव की मुकेश कुमारी की कहानी के पीछे पुलिस कई बातें बता रही है। मुकेश कुमारी की वहां हत्या कर दी गई । शव मुकेश की कार में डाल दिया गया। पुलिस ने बताया कि हत्या मुकेश कुमारी के प्रेमी सरकारी शिक्षकमानाराम ने की। दोनों के बीच पिछले ग्यारह माह से प्रेम प्रसंग चल रहा था।पुलिस ने बताया बाड़मेर शहर के रीको थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक कार में महिला का शव मिलने से सनसनी फेल गई। लोगों की सूचना पर एसपी नरेंद्रसिंह मीना, एएसपी जसाराम बोस, रीको थानाधिकारी मनोज सामरिया मौके पर पहुंचे। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी गई। एफएसएल, डॉग स्क्वॉयड और मोबाइल अपराध इकाई की टीमों ने घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने बताया कि परिजनों को सूचना दी गई है, रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस जांच में सामने आया कि मुकेश कुमारी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर थी और 10 सितंबर को कार लेकर बाड़मेर पहुंची। करीब ग्यारह माह से वह आरोपी शिक्षक मानाराम के संपर्क में थी और कई बार बाड़मेर भी आ चुकी थी। इस बार वह पांच दिन तक शहर में रुकी और फिर आरोपी के गांव चवा पहुंची। महिला चाहती थी कि दोनों शादी कर लें, लेकिन शिक्षक का कहना था कि पहले कुछ समय इंतजार करना होगा।
गांव पहुंचने पर जब आरोपी ने महिला को परिवार से नहीं मिलवाया, तो वह गुस्से में चवा पुलिस चौकी पहुंच गई। वहां उसने पूरा घटनाक्रम बताया। शिक्षक ने चौकी में स्वीकार किया कि उसकी पहली शादी हो चुकी है और तलाक का मामला अदालत में विचाराधीन है। इस स्थिति में फिलहाल शादी संभव नहीं है। पुलिस और गांव के कुछ लोगों की समझाइश के बाद दोनों चौकी से रवाना हो गए।
रविवार देर रात दोनों के बीच फिर विवाद हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी शिक्षक ने लोहे के सरिए से हमला कर महिला की हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को कार में डालकर शिवनगर इलाके में सड़क किनारे छोड़ दिया, ताकि मामला हादसे जैसा लगे। सोमवार सुबह आरोपी ने पूरा घटनाक्रम एक अधिवक्ता को बताया और कानूनी सलाह मांगी।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि दोनों की पहचान शादी की एक साइट के जरिए हुई थी। आरोपी मानाराम शादीशुदा था, लेकिन पत्नी से विवाद के कारण अलग रहता था और तलाक का मामला अदालत में चल रहा था। वहीं मुकेश कुमारी भी तलाकशुदा थी। दोनों ने तलाकशुदा विवाह का विज्ञापन देखकर संपर्क किया था और करीब एक साल से रिश्ते में थे।
सूरजगढ़. बाड़मेर के रीको थाना क्षेत्र के शिवनगर में कासनी निवासी मुकेश कुमारी की हत्या की सूचना बाड़मेर पुलिस ने झुंझुनूं एसपी कार्यालय में दी। वहां से सूचना मिलने पर सूरजगढ़ पुलिस ने मृतका के भाई सुरेंद्र व धर्मपाल को वारदात की जानकारी दी गई। इसके बाद मुकेश के दोनों भाई बाड़मेर के लिए रवाना हो गए।
बताया जा रहा है कि कासनी गांव के लिखमाराम जाट की पुत्री मुकेश की शादी 9 जुलाई 2011 को पिलानी थाना क्षेत्र के लिखावा गांव निवासी विकास से हुई थी। कुछ कारणों से दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ता गया और वर्ष 2019 को दोनों का तलाक हो गया।