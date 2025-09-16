Rajasthan: मेट्रोमोनियल साइट की दोस्ती का हुआ खौफनाक अंत, प्रेमी ने ऐसे कर दिया प्रेमिका का मर्डर, दोनों करते थे सरकारी नौकरी

Lover Murder Case: बाड़मेर के रीको थाना क्षेत्र के शिवनगर में सोमवार सुबह झुंझुनूं निवासी एक महिला का शव कार की ड्राइविंग सीट पर मिला। मृतका की पहचान झुंझुनूं जिले के काशनी (सूरजगढ़) निवासी मुकेश कुमारी के रूप में की गई।
वह 600 किलोमीटर दूर कार से अपने मित्र सरकारी स्कूल के शिक्षक मानाराम से मिलने यहां आई थी। दोनों की पहचान मेट्रोमोनियल साइट पर हुई थी। वह शादी के लिए दबाव बना रही थी।
गुस्से में शिक्षक ने सरिया मारकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने शव कार में रखकर सड़क किनारे छोड़ दिया जिससे यह एक हादसा लगे। पुलिस मामले में जांच के बाद मानाराम को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
पुलिस जांच में सामने आया कि मुकेश कुमारी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर थी और सीकर के खंडेला में पदस्थापित थी। मुकेश कुमारी 10 सितंबर को बाड़मेर पहुंची और पांच दिन यहां रुकने के बाद मानाराम के गांव चवा गई थी।
जहां परिवार से मिलवाने को लेकर दोनों में विवाद हुआ। इस पर महिला चवा पुलिस चौकी शिकायत करने गई जहां समझाइश के बाद वह लौट आई। रविवार देर रात दोनों के बीच फिर विवाद हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी शिक्षक ने सरिया मारकर महिला की हत्या कर दी।
आरोपी मानाराम जसाई गांव के महात्मा गांधी स्कूल में पदस्थापित है। वह शादीशुदा है और पत्नी से अलग रहता है। उसका तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। वहीं मुकेश कुमारी भी तलाकशुदा थी। दोनों ने तलाकशुदा विवाह का विज्ञापन देखकर संपर्क किया था और करीब एक साल से रिश्ते में थे।