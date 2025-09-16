Rajasthan: मेट्रोमोनियल साइट की दोस्ती का हुआ खौफनाक अंत, प्रेमी ने ऐसे कर दिया प्रेमिका का मर्डर, दोनों करते थे सरकारी नौकरी

आरोपी मानाराम जसाई गांव के महात्मा गांधी स्कूल में पदस्थापित है। वह शादीशुदा है और पत्नी से अलग रहता है। उसका तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। वहीं मुकेश कुमारी भी तलाकशुदा थी। दोनों ने तलाकशुदा विवाह का विज्ञापन देखकर संपर्क किया था और करीब एक साल से रिश्ते में थे।