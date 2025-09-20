Rajasthan: मामूली कमीशन के चक्कर में फंसे युवक, कर डाली करोड़ों की साइबर ठगी; चार गिरफ्तार

थोड़े से कमीशन के चक्कर में युवा साइबर ठगों के चंगुल में फंसकर अपना कॅरियर बर्बाद कर रहे हैं। ठगों को अपना खाता किराए पर दे रहे हैं। जांच में सामने आ रहा है कि साइबर ठग खुद लोगों से मोटी रकम ठगकर खाताधारकों को पांच से दस प्रतिशत ठगी की राशि का कमीशन दे रहे हैं। युवाओं को समझना चाहिए कि थोड़े से लालच के चक्कर में अपराधी ना बने। एनसीआरपी पोर्टल पर जिले को चार हजार खातों की सूची प्राप्त हुई। पुलिस लगातार कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ रही है।