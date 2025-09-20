Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झुंझुनू

Rajasthan: मामूली कमीशन के चक्कर में फंसे युवक, कर डाली करोड़ों की साइबर ठगी; चार गिरफ्तार

Rajasthan Crime News: पांच से दस प्रतिशत कमीशन का लालच देकर साइबर ठग युवाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं। गिरोह युवाओं के बैंक खाते किराए पर लेकर करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे रहे हैं।

झुंझुनू

Nirmal Pareek

Sep 20, 2025

Cyber ​​fraud suspects
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan Crime News: पांच से दस प्रतिशत कमीशन का लालच देकर साइबर ठग युवाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं। गिरोह युवाओं के बैंक खाते किराए पर लेकर करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे रहे हैं। अकेले झुंझुनूं जिले से एनसीआरपी पोर्टल पर चार हजार संदिग्ध खाताधारकों की सूची पुलिस के हाथ लगी है, जिनके खातों से करीब दो अरब रुपए का लेन-देन हुआ है।

इतने बड़े स्तर पर ठगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खाते किराए पर देने वाले युवाओं को कमीशन के तौर पर रुपए मिले। ट्रांजेक्षन के हिसाब से औसतन हर खाताधारक के हिस्से में साढ़े सात लाख रुपए आए हैं। यही लालच युवाओं को अपराध की दलदल में खींच लाया।

ये भी पढ़ें

झुंझुनूं में 4000 खातों से 2 अरब का ट्रांजेक्शन, 70 करोड़ रुपए की ठगी; इस तरह हुआ बड़ा खुलासा
झुंझुनू
Jhunjhunu Crime News

केस-1: 1.67 करोड़ का ट्रांजेक्शन, थोड़ा सा कमीशन

कोतवाली थाना पुलिस ने सैनिक नगर निवासी मोहमद रसुल को गिरतार किया। जांच में सामने आया कि उसने अपना खाता संगठित साइबर गिरोह को किराए पर दिया था। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर उसके खाते से जुड़ी 36 शिकायतें दर्ज मिलीं। अब तक खाते से 1 करोड़ 67 लाख रुपए का लेन-देन सामने आया है। अनुमान है कि आरोपी को ठगों से कुछ रुपए का कमीशन मिला।

केस-2: दो खाताधारकों को मिला कमीशन

नवलगढ़ पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया। गैंग ने पिछले सात माह में दो खातों से मिलकर करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी की। इनके खिलाफ देशभर के 12 राज्यों में 13 शिकायतें दर्ज हैं। मामले में विकास सैनी निवासी नेता वाली ढाणी को गिरतार किया गया। अनुमान है कि खाताधारकों को इस ठगी से कमीशन मिला।

किराए के खाते बने हथियार

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, साइबर ठगों में किराए के खाते सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। अब तक की जांच में साफ है कि झुंझुनूं जिले के हजारों युवा कुछ रुपए के लालच में साइबर अपराधियों के साथी बन बैठे हैं।

ठगी का पैसा आते ही ट्रांसफर कर दिया जाता है पैसा

पुलिस की जांच में साफ हो चुका है कि इन खातों से ट्रांजेक्शन के तुरंत बाद रकम अन्य राज्यों में ट्रांसफर कर दी जाती थी। अब तक झुंझुनूं पुलिस 60 से अधिक युवाओं को गिरतार कर चुकी है, जिनमें शहरी क्षेत्रों के खाताधारक ज्यादा हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में ही तकरीबन ऐसी ही स्थिति है।

थोड़े से लालच के चक्कर में अपराधी ना बने

थोड़े से कमीशन के चक्कर में युवा साइबर ठगों के चंगुल में फंसकर अपना कॅरियर बर्बाद कर रहे हैं। ठगों को अपना खाता किराए पर दे रहे हैं। जांच में सामने आ रहा है कि साइबर ठग खुद लोगों से मोटी रकम ठगकर खाताधारकों को पांच से दस प्रतिशत ठगी की राशि का कमीशन दे रहे हैं। युवाओं को समझना चाहिए कि थोड़े से लालच के चक्कर में अपराधी ना बने। एनसीआरपी पोर्टल पर जिले को चार हजार खातों की सूची प्राप्त हुई। पुलिस लगातार कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ रही है।

- बृजेश ज्योति उपाध्याय, एसपी झुंझुनूं

ये भी पढ़ें

Rajasthan 4th Grade Exam: अंडरगारमेंट में स्मार्ट वॉच छिपाकर लाया इंजीनियर, नकल करते पकड़ा गया; गिरफ्तार
जयपुर
Engineer arrested during peon exam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2025 05:10 pm

Published on:

20 Sept 2025 05:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan: मामूली कमीशन के चक्कर में फंसे युवक, कर डाली करोड़ों की साइबर ठगी; चार गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.