AAI Recruitment 2020 : 180 पदों के लिए निकली भर्ती, गेट 2019 स्कोर से होगा चयन

AAI Recruitment 2020 : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India) ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर जूनियर कार्यकारी (Junior Executive) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 180 पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 2 सितंबर (रात 11.59 बजे) तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

AAI Recruitment 2020 : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India) ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर जूनियर कार्यकारी (Junior Executive) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 180 पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 2 सितंबर (रात 11.59 बजे) तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

AAI Recruitment 2020 : पदवार विवरण

-सिविल : 15 पद

-इलेक्ट्रिकल : 15 पद

-इलेक्ट्रॉनिक्स : 150 पद

AAI Recruitment 2020 : ऐसे करे अप्लाई

-भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India) की आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर "CAREERS" पर क्लिक करें

-नया पेज खुलने पर "RECRUITMENT OF JUNIOR EXECUTIVES THROUGH GATE 2019" and "Registration link" पर क्लिक करें

-मांगी गई जानकारियां भरें, रजिस्टर ईमेल पर पासवर्ड के साथ लॉग इन भेजा जाएगा

-अगले कदम में क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल कर लॉग इन करें और आवेदन फॉर्म पूरा भरें

-सभी आवश्यक विवरण अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें

-सबमिट पर क्लिक करें

नोट : AAI Recruitment 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें