UPHJS Admit Card 2021 : इलाहाबाद हाईकोर्ट एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

Allahabad HC recruitment 2021 : इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने जिला न्यायाधीश (UP HJS) के विभिन्न पदों को भरने के लिए भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किया है। पंजीकृत उम्मीदवार अपनी आईडी और पासवर्ड (ID and Password) का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट allahabadhighcourt.in से अपना प्रवेश पत्र देख और डाउनलोड (Admit Card Download) कर सकते हैं। वे उम्मीदवार यूपी उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा 2021 (UP HJS 2021) में उपस्थित होने के लिए अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है।

5 सितंबर को होंगे एग्जाम

परीक्षा 5 सितंबर, 2021 को आयोजित होने वाली है। इससे पहले, परीक्षा 4 अप्रैल को निर्धारित की गई थी। अनुमत और अस्वीकृत उम्मीदवारों की सूची के साथ यूपी एचजेएस एडमिट कार्ड लिंक (UP HJS Admit Card Link) नीचे दिया गया है।



यूपी एचजेएस एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक:—

https://apps.allahabadhighcourt.in/recruit/hjs2020/hjs-login.jsp?querystring=&ret_page=%2Frecruit%2Fhjs2020%2Fhjs-pt-admit-card.jsp

यूपी एचजेएस परीक्षा अनंतिम रूप से अनुमत और अस्वीकृत उम्मीदवारों की सूची:—

http://www.allahabadhighcourt.in/event/event_9901_28-08-2021.html

प्रवेश पत्र को ऐसे करें डाउनलोड:—

— आधिकारिक वेबसाइट - allahabadhighcourt.in पर जाएं और पेज के नीचे दिए गए 'रिक्रूटमेंट' टैब पर क्लिक करें।

— 'एडमिट कार्ड - यूपीएचजेएस सीधी भर्ती (प्रारंभिक) परीक्षा -2020 एचटीएमएल' पर क्लिक करें।

— एक नई विंडो खुलेगी, अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

— एएचसी एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड करें।

लॉगिन आईडी और पासवर्ड भूल गए तो:—

यदि लॉगिन आईडी और पासवर्ड भूल जाते हैं, तो इसे 'पासवर्ड भूल गए' विकल्प का उपयोग करके और नाम, पिता / पति का नाम और जन्म तिथि (डीओबी) जैसे अनिवार्य क्षेत्रों को भरकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते है।



ऐसे मिलेगा डुप्लिकेट प्रवेश पत्र:—

यदि उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में असमर्थ हैं, तो वे कार्यालय में चयन और नियुक्ति कक्ष, पहली मंजिल, मध्यस्थता और सुलह केंद्र भवन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से डुप्लिकेट प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। 2 सितंबर से 12.30 बजे से 5 बजे तक उचित सत्यापन के बाद प्राप्त कर सकते है।



चयन प्रक्रिया:—

उम्मीदवारों का अंतिम चयन प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।