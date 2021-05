Balmer Lawrie Recruitment 2021: चीफ मैनेजर, एएम और डीएम के पदों पर निकली भर्ती, पढ़ें डिटेल

Balmer Lawrie Recruitment 2021: सरकारी क्षेत्र में कंपनी बालमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड ( Balmer Lawrieand Company Limited ) ने चीफ मैनेजर, सेक्शन हेड, असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के 09 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बालमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट https://www.balmerlawrie.com/pages/currentopening पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई 2021 है। पदों से संबंधित योग्यता, अंतिम तिथि, आवेदन कैसे करें, चयन प्रक्रिया व अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार बालमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर हासिल कर सकते हैं।

Balmer Lawrie Recruitment 2021

सरकारी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां पर करें क्लिक।

महत्वपूर्ण तिथि:

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 08 मई 2021

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 मई 2021

पदों के नाम और संख्या

कुल पदों की संख्या - 09

मुख्य प्रबंधक आईटी - 01 पद

हेड ऑपरेशन - 01 पद

हेड मार्केटिंग - 01 पद

डिप्टी मैनेजर आईटी - 01 पद

असिस्टेंट मैनेजर आईटी - 01 पद

असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग - 01 पद

असिस्टेंट मैनेजर विनिर्माण 01 पद

असिस्टेंट मैनेजर एचआर - 02 पोस्ट

कैसे करें आवेदन

इच्छुक और पात्र व्यक्ति बालमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड ( Balmer Lawrieand Company Limited ) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तियों को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई 2021 है। योग्य इच्छुक उम्मीदवार बालमर लॉरी की आधिकारिक वेबसाइट https://www.balmerlawrie.com/pages/currentopening के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि 21 मई 2021 है।

