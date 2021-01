IBPS आरआरबी ऑफिसर्स स्केल 1 प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे जारी, यहां से करें चेक

CRP – RRB – IX Officers Scale-I Result 2020: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर CRP-RRB-IX रिक्रूटमेंट ऑफ़ ऑफिसर स्केल I प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार जो प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वे अपने परिणाम 18 जनवरी 2021 तक या उससे पहले ibps.in चेक कर सकते हैं।

Click Here For Check Result

संस्थान ने प्रारंभिक ऑनलाइन परीक्षा 12 और 13 सितंबर, 2020 को आयोजित की थी।



How To Check CRP RRB – IX Officers Scale-I Result 2020

आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं ।

-होम पेज पर "CRP – RRB – IX - Recruitment of Officers Scale I results" लिंक पर क्लिक करें ।

-डिस्प्ले स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा ।

-अपने क्रेडेंशियल्स से लॉग इन करें ।

-IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 प्रारंभिक परिणाम 2020 को स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा ।

-परिणाम डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंट आउट लें ।

