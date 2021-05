DDA Patwari Stage 2 Result 2021 Announced: पटवारी स्टेज 2 का रिजल्ट जारी, dda.org.in से करें चेक

DDA Patwari Stage 2 Result 2021 Announced: दिल्ली विकास प्राधिकरण ( Delhi Development Authority ) ने पटवारी स्टेज 2 रिजल्ट 2021 जारी कर दी है। डीडीए पटवारी चरण 2 परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना परिणाम DDA.iedda.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट dda.org.in या dda.gov.in. पर जाकर चेक कर सकते हैं। डीडीए पटवारी स्टेज 2 परीक्षा 2021 स्टेज-I के लिए 5, 6, 11 और 12 नवंबर 2020 और स्टेज- II के लिए 28 फरवरी 2021 को आयोजित की गई थी।

DDA Patwari Stage 2 Result 2021 Announced

दिल्ली विकास प्राधिकरण ( Delhi Development Authority ) की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण दस्तावेजों के सत्यापन की तारीख अभी तय नहीं की गई है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेजों के सत्यापन की तारीख के बारे में उनकी पंजीकृत ई-मेल आईडी पर डीडीए की ओर से सूचित किया जाएगा। इस संबंध में एक नोटिस डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.in पर भी अपलोड किया जाएगा। डीडीए ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे ताजा अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें। उम्मीदवारों को साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष या दस्तावेजों और पहचान सत्यापन के लिए उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अनिवार्य दस्तावेजों में माध्यमिक विद्यालय परीक्षा का प्रमाण पत्र/अंक-पत्र जिसमें उम्मीदवार की जन्म तिथि के साथ अन्य प्रमाण पत्र भी शामिल हैंं।

DDA Patwari Stage 2 Result 2021 : रिजल्ट यहां से करें चेक

सबसे पहले उम्मीदवार DDA.iedda.org.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। जॉब्स’ सेक्शन पर क्लिक करें। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2020 टैब पर क्लिक करें। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2020 पटवारी के पद के लिए अस्थायी रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची पर क्लिक करें। डीडीए पटवारी चरण 2 परिणाम 2021 डाउनलोड करें और इसकी एक प्रिंट कॉपी अपने पास रख लें।

