DSSSB Recruitment 2022: दिल्ली में जल बोर्ड व DTC समेत कई पदों पर निकली बम्पर भर्तियां, जानें क्या मांगी गई है योग्यता

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने परिवहन विभाग और जल बोर्ड में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 20 अप्रैल 2022 से शुरू होगी।

दिल्ली में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को लिए उम्मीदारों के लिए अच्छी खबर है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी), महिला एवं बाल विकास, दिल्ली आर्काइव्स और अन्य विभागों में कुल 168 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगें हैं। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित विभाग की वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (Delhi Subordinate Services Selection Board) ने परिवहन विभाग और जल बोर्ड में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 20 अप्रैल से DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 9 मई 2022 है।

यह भी पढ़ें

आयु सीमा

आयु सीमा

आयु सीमा

आयु सीमा

आयु सीमा

आयु सीमा

आयु सीमा

आयु सीमा

आयु सीमा

आयु सीमा

आयु सीमा

आयु सीमा

- असिस्टेंट आर्काइविस्ट, ग्रेड-I दिल्ली अभिलेखागार – 6 पद- मैनेजर (सिविल) दिल्ली परिवहन निगम – 1 पद- शिफ्ट इंचार्ज (दिल्ली जल बोर्ड) – 8 पद- मैनेजर (मैकेनिकल) दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन – 24 पद- मैनेजर (यातायात) दिल्ली परिवहन निगम – 13 पद- प्रोटेक्शन ऑफिसर – 23 पद- डिप्टी मैनेजर (यातायात) दिल्ली परिवहन निगम – 3 पद- पंप ड्राइवर / फिटर इलेक्ट्रिकल द्वितीय श्रेणी-/ एसबीओ – 68 पद- मैनेजर (आईटी) दिल्ली परिवहन निगम – 1 पद- फिल्टर सुपरवाइजर दिल्ली जल बोर्ड – 18 पद- मैनेजर (इलेक्ट्रिकल) दिल्ली परिवहन निगम – 1 पद- बैक्टीरियोलॉजिस्ट दिल्ली जल बोर्ड – 2 पद- असिस्टेंट आर्काइविस्ट, ग्रेड-I - डिप्लोमा इन आर्काइव्स कीपिंग,: 18-30 वर्ष- मैनेजर (सिविल) दिल्ली परिवहन निगम - सिविल इंजीनियरिंग में BE / B.Tech डिग्री,: 18-35 वर्ष- शिफ्ट इंचार्ज (दिल्ली जल बोर्ड) - 3 साल के अनुभव के साथ इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट के साथ कक्षा 10 मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण,: 18-32 वर्ष- मैनेजर (मैकेनिकल) दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन - मैकेनिकल / ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में BE / B.Tech डिग्री,: 18-35 वर्ष- मैनेजर (यातायात) दिल्ली परिवहन निगम -किसी भी विषय में मास्टर डिग्री,: 18-35 वर्ष- प्रोटेक्शन ऑफिसर - 3 साल के अनुभव के साथ सामाजिक कार्य / समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री,: 18-30 वर्ष- डिप्टी मैनेजर (यातायात) दिल्ली परिवहन निगम - किसी भी विषय में स्नातक डिग्री,: 18-35 वर्ष- पंप ड्राइवर / फिटर इलेक्ट्रिकल द्वितीय श्रेणी/ एसबीओ - Electrical Trade में ITI प्रमाण पत्र के साथ कक्षा 10 मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण,: 18-27 वर्ष- मैनेजर (आईटी) दिल्ली परिवहन निगम - कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री या कंप्यूटर इंजीनियरिंग/ IT Trade में बी.टेक डिग्री,: 18-35 वर्ष- फिल्टर सुपरवाइजर दिल्ली जल बोर्ड - 2 साल के अनुभव के साथ साइंस B.Sc डिग्री,: 18-27 वर्ष- मैनेजर (इलेक्ट्रिकल) दिल्ली परिवहन निगम - इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BE / B.Tech डिग्री,: 18-35 वर्ष- बैक्टीरियोलॉजिस्ट दिल्ली जल बोर्ड - बायो केमिस्ट्री / माइक्रोबायोलॉजी / बैक्टीरियोलॉजी / बायोटेक्नोलॉजी / जूलॉजी में मास्टर डिग्री या रसायन विज्ञान / जैव रसायन विज्ञान / जीव विज्ञान / सूक्ष्म जीव विज्ञान / जीवाणु विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी के साथ विज्ञान में डिग्री,: 18-30वर्ष