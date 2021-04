EMRS Teacher Recruitment 2021: शिक्षक के 3479 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 31 मई तक कर सकते हैं अप्लाई

EMRS Teacher Recruitment 2021: भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शिक्षक के पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वे अब 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। यह Govt Jobs स्वायत्तशासी निकाय नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) के द्वारा की जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 17 राज्यों में चल रहे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शिक्षक और प्रिंसिपल के कुल 3479 पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए मंत्रालय ने 25 मार्च 2021 को भर्ती की अधिसूचना जारी थी और आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू कर दी गई थी। भर्ती का नोटिफिकेशन patrika.com के पेज पर भी दिया गया है।

EMRS Teacher Recruitment 2021 Important Dates

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि - 1 अप्रैल 2021

आवेदन की अंतिम तिथि - 31 मई 2021

EMRS Teacher Recruitment 2021 Post Details

कुल पदों की संख्या - 3479 पद

पोस्ट ग्रेजुएट टीचर -1244 पद

ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर- 1944 पद

प्रिंसिपल -175 पद

वाइस प्रिंसिपल - 116 पद

राज्यवार रिक्तियों की संख्या के लिए आधिकारिक अधिसूचना जरूर पढ़ें।

EMRS Teacher Recruitment 2021 Education Qualification

इन सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग -अलग निर्धारित की गई है। स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी युवा इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के तौर पर उम्मीदवार के पास शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री भी होनी चाहिए।

EMRS Teacher Recruitment 2021 Exam Pattern



प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल,पीजीटी और टीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का राज्यों द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा।

EMRS Teacher Recruitment 2021 Selection Process

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में इन पदों के लिए उम्मीदवारों चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सीबीटी परीक्षा का आयोजन जून 2021 के प्रथम सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित है। सीबीटी में सफल घोषित उम्मीदवारों को इटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

How To Apply For EMRS Teacher Recruitment 2021

सभी राज्यों के अनुसार रिक्तियों की संख्या भी अलग -अलग निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 31 मई 2021 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट, https://tribal.nic.in/ पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। आवेदन फॉर्म राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की आधिकारिक वेबसाइट,https://nta.ac.in/ पर उपलब्ध कराया जाएगा।

