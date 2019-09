10वीं पास और 12वीं पास के लिए यहां है सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर, जल्द करें

Govt Jobs: सरकारी नौकरी के इच्छुक दसवीं और बारहवीं उत्तीर्ण युवाओं के लिए खुशखबरी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के लिए टेक्नीशियन और अन्य पदों पर भर्तियां निकली हैं। ISRO ने कुल 86 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 सितंबर, 2019 है। इच्छुक योग्यताधारी अभ्यर्थी इसरो की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती संबंधित पात्रता और अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं या निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके सीधे डाउनलोड भी कर सकते हैं।

ISRO Recruitment 2019 Notification के लिए यहां क्लिक करें

ISRO Recruitment 2019 रिक्तियों का विवरण

फिटर- 20 पद

इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक- 15 पद

प्लंबर- 2 पद

वेल्डर- 01 पद

मैकैनिस्ट- 01 पद

ड्रॉउटमैन बी- 12 पद

टेक्नीकल असिस्टेंट- 35

शैक्षणिक योग्यता

टेक्निशियन/ ड्राफ्टमैन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार का 10वीं या 12वीं पास होना जरुरी है। साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई/एमटीसी/एमएसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। वहीं, टेक्नीकल असिस्टेंट के लिए उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग (पोलोटेक्निक) में डिप्लोमा होना चाहिए। योग्यता के संबंध में अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखें।

वेतनमान

टेक्निशियन/ ड्राफ्टमैन- 21,700/-

टेक्नीकल असिस्टेंट- 44,900/-

उम्र सीमा

आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 35 के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 13 सितंबर 2019 को मानक मानकर की जाएगी।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा।

How To Apply For ISRO Recruitment 2019

इसरो भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार इसरो की वेबसाइट www.isro.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।