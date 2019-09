Govt Jobs 2019: जिला न्यायालय ने 10वीं से स्नातक उत्तीर्ण युवाओं के लिए निकाली भर्ती, जल्द करें

Govt Jobs 2019 : दसवीं से स्नातक उत्तीर्ण युवाओं के लिए खुशखबरी है। दिल्ली जिला न्यायालय द्वारा डेटा एंट्री ऑपरेटर, व्यक्तिगत सहायक, वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायक, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालयों के कार्यालय में जूनियर न्यायिक सहायक के पदों पर भर्ती के लिए 14 सितंबर से 20 सितंबर 2019 के रोजगार समाचार पत्र में अधिसूचना प्रकाशित की है। मुख्यालय दिल्ली, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, साउथ डिस्ट्रिक्ट आदि सहित दिल्ली के विभिन्न कोर्ट में कुल 771 पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं।

दिल्ली कोर्ट भर्ती ऑनलाइन मोड से की जाएगी। डीडीसी ऑनलाइन आवेदन प्रर्किया 16 सितंबर 2019 से शुरू होगी। योग्य उम्मीदवार अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से डीडीए दिल्ली जॉब्स के लिए 06 अक्टूबर 2019 तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए उम्मीदवारों के पास एक वैध ई-मेल आईडी और एक मोबाइल फोन नंबर होना चाहिए। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी निचे दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।

Delhi District Court Recruitment 2019 आवेदन के लिए यहां क्लिक करें

उक्त पदों पर चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। उक्त पदों पर आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

महत्वपूर्ण तिथि

पंजीकरण और शुल्क की तिथि शुरू - 16 सितंबर 2019

पंजीकरण की अंतिम तिथि - 06 अक्टूबर 2019

दिल्ली कोर्ट रिक्ति विवरण

कुल पद - 771

सीनियर पर्सनल असिस्टेंट - 41 पद

पर्सनल असिस्टेंट - 527 पद

पर्सनल असिस्टेंट (जिला और सत्र न्यायाधीश मुख्यालय) - 28 पद

जूनियर न्यायिक सहायक - 161 पद

डाटा एंट्री ऑपरेटर - 12 पद

डाटा एंट्री ऑपरेटर (प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय मुख्यालय) - 02पद



आयु सीमा:

18 से 35 वर्ष

डीईओ, पीए, सीनियर पीए और जूनियर न्यायिक सहायक पदों के लिए चयन मानदंड

चयन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा

How To Apply For Delhi District Court Recruitment 2019

योग्य उम्मीदवार 06 अक्टूबर 2019 को या उससे पहले दिल्ली कोर्ट की वेबसाइट www.delhidistrictcourts.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।