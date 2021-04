GPSC Prelims Exam 2021: गुजरात प्रीलिम्स परीक्षा इस कारण से स्थगित, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

GPSC Prelims Exam 2021: गुजरात लोक सेवा आयोग (GPSC) ने 11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक आयोजित होने वाली सभी प्रीलिम्स परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। यह निर्णय कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लिया गया है। उम्मीदवार GPSC की आधिकारिक वेबसाइट https://gpsc.gujarat.gov.in/ पर परीक्षा के स्थगित होने के संबंध में आधिकारिक सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

सभी प्री परीक्षाओं को स्थगित किया

GPSC के अध्यक्ष दिनेश दासा ने भी 8 अप्रैल यानी गुरुवार को इस बारे में ट्वीट कर बताया कि उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा में शामिल होने की असुविधा के कारण GPSC ने अप्रैल में होने वाली सभी प्री परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एक बार कोरोना वायरस से उबरने के बाद आयोग जल्द परीक्षा आयोजित करेगा।

संपूर्ण परीक्षा मशीनरी सराहना की

दासा ने कहा कि वे GPSC स्टाफ और संपूर्ण परीक्षा मशीनरी की ईमानदारी और प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं, जो चुनौतीपूर्ण समय में परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार हैं, ताकि जो लोग नौकरी में नहीं हैं,वे इसे जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा है कि वे अपने माफीनामे को उन ईमानदार उम्मीदवारों को सौंपते हैं, जो परीक्षा की तैयारी में डटे हैं।

अधिसूचना को कैसे डाउनलोड करें

- अधिकारिक वेबसाइट https://gpsc.gujarat.gov.in/ पर जाएं।

- यहां पर लेटेस्ट न्यूज एंड इवेंट सेक्शन पर जाना होगा।

- नीचे दिए व्यू आल के लिंक को क्लिक करें। जहां पर विभिन्न तरह की अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।

- यहां पर Postponement of GPSC Exams Scheduled from 11th April to 30th April 2021 पर क्लिक करना होगा।

- इस पर जाकर आपको अधिसूचना की पूरी जानकारी मिल सकेगी।

आयोग ने हाल ही में विभिन्न विभागों में 1,200 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगा था। इसके साथ हाल ही में क्लास I और क्लास II की मुख्य परीक्षा का आयोजन किया था। आयोग ने गुजरात चिकित्सा सेवा में हजार चिकित्सा अधिकारी के पदों को भरने को लेकर अधिसूचना जारी की थी। 7 सितंबर को इसकी लिखित परीक्षा भी होगी।