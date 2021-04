RBI Office Attendant admit card 2021 जारी, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड यहां से करें डाउनलोड

RBI Office Attendant admit card 2021: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने RBI Office Attendant Exam 2021 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए 10 अप्रैल 2021 तक का समय दिया गया है। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट भर्ती परीक्षा का आयोजन 9 व 10 अप्रैल 2021 को किया जाएगा।

Click Here For Download RBI Office Attendant admit card 2021

RBI Office Attendant Bharti 2021 Exam Pattern

आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट भर्ती परीक्षा 90 मिनट की अवधि की होगी। परीक्षा में प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओँ में होगा। पेपर में रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, सामान्य जागरूकता, आंकिक क्षमता से 30-30 सवाल पूछे जाएंगे। पेपर के चारों पार्ट से कुल 120 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट भर्ती परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 के अनुसार नकारात्मक अंकन किया जाएगा। चार गलत उत्तर देने पर 1 अंक की कटौती की जाएगी।

रिक्तियों का विवरण

आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट भर्ती परीक्षा कुल 841 पदों पर नियुक्तियों के लिए आयोजित की जा रही है। कुल पदों में से 454 पद अनारक्षित श्रेणी के लिए हैं। 211 पद ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं। 76 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। वहीं 75 पद एसटी और 25 पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित है।

How To Download RBI Office attendant admit card 2021

उमीदवार अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले RBI आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए 'current vacancies' सेक्शन पर जाएं। यहाँ आपको 'call letter' के लिंक पर क्लिक करना होगा। आगे की टैब में एडमिट कार्ड निर्देश पढ़ें और NEXT पर जाएं। यहां उम्मीदवार को मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करने के साथ ही कॉल लेटर स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड या प्रिंट ले सकते हैं।