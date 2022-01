IBPS Clerk Mains Admit Card 2022: आईबीपीएस मेंन्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

नई दिल्ली Published: January 16, 2022 04:22:44 pm

IBPS Clerk Mains Admit Card 2022 : बैंकिंग कार्मिक संस्थान (Institute of Banking Personnel, IBPS) आईबीपीएस परीक्षा कैलेंडर 2022-23 परीक्षा की पूरी लिस्ट रविवार को जारी कर दी गइ है। संस्थान ने आरआरबी, पीओ, क्लर्क, एसओ आदि की सभी परीक्षाओं के लिए अस्थायी परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया है। क्लर्क भर्ती परीक्षा 2021 के मेन्स परीक्षा (IBPS Clerk Mains Admit Card 2022) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इन परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे सभी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते है।

IBPS Clerk Mains Admit Card 2022

7858 पदों पर होगी भर्तियां

इस भर्ती के माध्यम से कुल 7858 खाली पद भरे जाएंगे। इससे पहले इस भर्ती अभियान के माध्यम से भरे जाने वाले क्लर्क पदों की संख्या 7800 थी। बाद में आईबीपीएस ने 58 पदों को बढ़ाया गया है।

IBPS Clerk Mains Admit Card ऐसे करें डाउनलोड----

— सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

— होमपेज पर Recruitment के लिंक पर क्लिक करें।

— इसके बाद Online Mains Exam Call Letter के लिंक पर जाएं।

— अब COMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF CLERKS IN PARTICIPATING BANKS (CRP CLERKS-XI) के लिंक पर क्लिक करें।

— इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें और सबमिट करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।

— अब एडमिट कार्ड का प्रिंट ले लें या फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।

परीक्षा तिथियों की जांच कर लें

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि विभिन्न रिक्तियों के लिए भर्ती की डिटेल की घोषणा की जाएगी। उम्मीदवार आईबीपीएस परीक्षा कैलेंडर 2022-23 से आरआरबी, पीओ, क्लर्क, एसओ आदि के लिए संभावित परीक्षा तिथियों की जांच कर सकते हैं।

इस भर्ती के माध्यम से कुल 11 बैंकों बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक में नौकरी मिलेगी।

