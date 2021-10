IBPS RRB PO Mains Result 2021: आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

Ibps Rrb Po Mains Result 2021 : इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ओर से आरआरबी पीओ भर्ती की मेंस परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल (IBPS) ने 13 अक्टूबर को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) में प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मेंस एग्जाम के रिजल्ट जारी किए हैं। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे आईपीबीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आईबीपीएस रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

अगस्त में हुई थी प्रीलिम्स की परीक्षा

आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 यानी पीओ के पद पर भर्ती के लिए जारी इस वैकेंसी में आवेदन प्रक्रिया 8 जून 2021 को शुरू हुई। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 28 जून 2021 तक का समय दिया गया था। वैकेंसी के लिए प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन अगस्त महीने में हुआ था।

ऐसे चैंक करें IBPS RRB PO Mains Result 2021:—

— सबसे पहले आईबीपीएस आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

— होमपेज पर 'Click Here To View Your Result Status For Online Mains Examination For CRP-RRBs-X-Officers Scale' लिंक पर क्लिक करें।

— इसके बाद अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दर्ज करें और लॉग-इन पर क्लिक करें।

— अब आपका परिणाम और स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा।

— इसे डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रखें।

5000 से ज्यादा पीओ पदों पर होनी है भर्ती:—

इस भर्ती के माध्यम से ऑफिसर स्केल-1, 2 और 3 पीओ पदों पर 5,000 से ज्यादा रिक्तियों को भरा जाएगा। इंटरव्यू कॉल लेटर इस महीने कभी भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आईबीपीएस पीओ भर्ती से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए साइट पर नजर बनाए रखें।

