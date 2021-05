ICMR-NITM Recruitment 2021: साइंटिफिक सपोर्ट और अन्य पदों के लिए निकली भर्तियां, डायरेक्ट इंटरव्यू से होगा चयन

ICMR NITM Recruitment 2021: इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अन्तर्गत संचालित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन ( ICMR-NITM ) ने साइंटिफिक सपोर्ट और अन्य पदों के लिए योग्य युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती के लिए रिक्त पदों में कॉन्ट्रैक्ट साइंटिफिक सपोर्ट-I, प्रौद्योगिकी सहायता, प्रशासनिक सहायता-I और अन्य पद शामिल हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 11 मई 2021 को डायरेक्ट साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। उम्मीदवार ICMR NITM की आधिकारिक वेबसाइट @ main.icmr.nic.in पर जाकर रिक्त पदों, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन कैसे करें आदि के बारे में डिटेल जानकारी हासिल कर सकते हैं।

ICMR NITM Recruitment 2021

महत्वपूर्ण तिथि:

साक्षात्कार की तिथि 11 मई 2021

पदों का विवरण

अनुबंध साइंटिफिक सपोर्ट - I: 01 पद

अनुबंध सूचना प्रौद्योगिकी सहायता : 01 पद

अनुबंध प्रशासनिक सहायता - I: 01 पद

अनुबंध प्रशासनिक सहायता - IV: 02 पद

शैक्षिक योग्यता

अनुबंध प्रशासनिक - पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दो साल के कार्य अनुभव के साथ लाइफ साइंसेज ( माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकैमिस्ट्री और समकक्ष) में प्रथम श्रेणी मास्टर डिग्री। या पीएचडी के साथ उपरोक्त विषयों में द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि।

सूचना प्रौद्योगिकी सहायता - पद के लिए इंटरमीडिएट या 12 वीं पास। कंप्यूटर पर गति परीक्षण के माध्यम से प्रति घंटे 15,000 से अधिक कुंजी अवसादों की गति परीक्षण।

प्रशासनिक सहायता -I: इंटरमीडिएट या 12वीं पास। अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या 10500 KDPH की टाइपिंग स्पीड।

प्रशासनिक सहायता - IV: हाई स्कूल पास होना जरूरी।

कैसे करें आवेदन

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 11 मई को नौ बजकर 30 मिनट पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, नेहरू नगर, बेलागवी - 590010 के पते पर आयोजित साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। आवेदक अपने साथ खुद का बायोडाटा, आवेदन पत्र, स्व-सत्यापित दस्तावेजों की फोटोकॉपी और मूल और शैक्षिक योग्यता और सत्यापन के लिए वांछित दस्तावेज जरूर साथ लाएं।

