IGCAR Recruitment 2021: 10वीं से लेकर ग्रेजुएट तक के युवाओं के लिए निकली वैकेंसी, @igcar.gov.in से करें अप्लाई

IGCAR Recruitment 2021: भारत सरकार के परमाणु उर्जा विभाग के अधीन संचालित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्टाइपेंडियरी ट्रेनी, वर्क असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, अपर डिवीजन क्लर्क (UDC), सिक्योरिटी गार्ड, कैंटीन असिस्टेंट, तकनीशियन साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आईजीसीएआर की ऑफिशियल वेबसाइट igcar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2021 है। भर्ती से संबंधित योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन कैसे करें, पदों की संख्या व अन्य जानकारी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर हासिल कर सकते हैं।

IGCAR Recruitment 2021

महत्वपूर्ण तिथियां:

आवेदन की तिथि शुरू - 15 अप्रैल 2021 सुबह 10 बजे

आवेदन की अंतिम तिथि - 14 मई 2021

पदों का विवरण:

कुल पदों की संख्या - 337

स्टाइपेंडरी ट्रेनी - 239 पद

तकनीशियन बी (क्रेन ऑपरेटर) - 1 पद

स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 - 4 पद

अपर डिवीजन क्लर्क - 8 पद

ड्राइवर - 2 पद

सिक्यूरिटी गार्ड - 2 पद

वर्क असिस्‍टेंट - 20 पद

कैंटीन अटेंडेंट - 15 पद

साइंटिफिक ऑफिसर - 4 पद

Read More: CRPF AC Recruitment 2021: सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर निकली भर्ती, मेरिट के आधार पर होगा चयन

ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार को आवेदन करने के लिए सबसे पहले इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ( आईजीसीएआर ) की आधिकारिक वेबसाइट igcar.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद भर्ती सेक्शन में जाएं। इस सेक्शन में सम्बन्धित भर्ती विज्ञापन के साथ एक्टिव किए गए लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद कैंडिडेट एप्लीकेशन पेज पर जाएं। यहां सभी डिटेल्स को भर दें और सब्मिट कर दें। अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी को अपलोड करके अप्लीकेशन के साथ सब्मिट करना न भूलें। ध्यान रखें की ऑनलाइन आवेदन करते समय कैंडिडेट्स को 300 रुपए का शुल्क भरना होगा। ये भुगतान ऑनलाइन मोड से ही किया जाएगा। एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपए है।

Read More: ONGC OPAL Recruitment 2021: एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, 7 जुलाई तक करें आवेदन

Web Title: IGCAR Recruitment 2021 For Group A and C Jobs