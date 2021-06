ONGC OPAL Recruitment 2021: एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, 7 जुलाई तक करें आवेदन

ONGC OPAL Recruitment 2021: ओएनजीसी ओपल ने एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। कुल 31 पदों पर कर्मचारियों की भर्तियां होनी हैं। ओएनजीसी ओपल की ओर से जारी नोफिकेशन में बताया गया है कि इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन 07 जुलाई तक भेज सकते हैं। उम्मीदवारों को ओएनजीसी ओपल की आधिकारिक वेबसाइट opalindia.in पर आवेदन भेजना होगा। गुजरात के दहेज शहर में स्थित ओएनजीसी ओपल दक्षिण भारत के सबसे बड़े एकीकृत पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स में से एक है।

ध्यान रखें ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 07 जुलाई 2021 है। अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवार ओएनजीसी ओपल की आधिकारिक वेबसाइट opalindia.in पर जाकर भर्ती से संबंधित पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया, वेतन और अन्य विवरण चेक सकते हैं

ONGC OPAL Recruitment 2021

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 07 जुलाई 2021

पदों का विवरण

कुल पदों की संख्या - 31

एग्जीक्यूटिव - 25 पद

नॉन एग्जीक्यूटिव - 06 पद

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 07 जुलाई 2021 तक OPaL की वेबसाइट www.opalindia के माध्यम से पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार आवेदन पत्र तय प्रारूप में ही भेजें। उम्मीदवार का चयन मेरिट के आधार पर होगा। आवेदन प्रक्रिया के बारे में उम्मीदवार डिटेल जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर हासिल कर सकते हैं।

