India Post : 188 पदों पर नौकरी के अवसर

भारतीय डाक, गुजरात सर्कल (India Post, Gujarat Circle) : कार्यालय, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल (Office of PostMaster General), गुजरात सर्कल (Gujarat Circle), अहमदाबाद (Ahmedabad) ने नोटिफिकेशन जारी कर स्पोट्र्स कोटा (Sports Quota) के तहत पोस्टल सहायक/सोर्टिंग सहायक (Postal Assistan/Sorting Assistan), पोस्टमैन (Postman) और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (Multi-Tasking Staff) (एमटीएस) पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के जरिए कुल ग्रुप 'सी' के कुल 188 पदों को भरा जाएगा। 10वीं-12वीं पास अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें वेबसाइट : indiapost.gov.in

25 नवंबर अंतिम तिथि

अभ्यर्थी तय फॉर्मेट में आवेदन फॉर्म को भरकर, सभी जरूरी दस्तावेज के साथ 25 नवंबर (शाम 6 बजे) तक इस पते पर भेज दें : The Assistant Director (Recruitment), Office of the Chief Postmaster General, Gujarat Circle, Ahmedabad-380001

आइईएस, आइएसएस परीक्षा का इंटरव्यू शेड्यूल जारी

संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) (यूपीएससी) (UPSC) ने भारतीय आर्थिक सेवा (Indian Economic Service) (आइईएस) (IES) और भारतीय सख्यिकी सेवा (Indian Statistical Service) (आइएसएस) (ISS) परीक्षा 2021 का इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है।

29 नवंबर से इंटरव्यू

संघ की ओर से वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अइईएस परीक्षा 2021 के लिए इंटरव्यू 29, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे, जबकि आइएसएस परीक्षा 2021 के लिए इंटरव्यू 29 और 30 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। इंटरव्यू दो सत्रों-सुबह 9 और दोपहर 1 बजे आयोजित किए जाएंगे।

एआइएसएसईई 2022 : आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ी

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Testing Agency) (एनटीए) (NTA) ने अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (All India Sainik Schools Entrance Exam 2022) (एआइएसएसईई) (AISSEE) 2022 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। परीक्षा तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

5 नवंबर तक करें आवेदन

अभ्यर्थी वेबसाइट aissee.nta.nic.in पर लॉगिन कर 5 नवंबर (शाम 5 बजे) तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 5 नवंबर (रात 11.50 बजे) तक भरे जा सकते हैं। परीक्षा 9 जनवरी, 2022 को होगी।