भारतीय सेना : पशु चिकित्सक पदों के लिए निकली भर्ती, ऑफलाइन करने होंगे आवेदन

Indian Army SSC Notification : भारतीय सेना (Indian Army) ने पशु चिकित्सा कोर (Remount Veterinary Corps) (आरवीसी) (RVC) में पुरुष पशु चिकित्सक स्नातकों से शॉर्ट सर्विस कमीशन (Short Service Commission) (एसएससी) (SSC) के लिए ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीवी.एससी/बीवीएससी और एएच डिग्री या इसके समकक्ष विदेशी डिग्रीधारक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जाकनारी के लिए joinindianarmy.nic.in पर जारी नोटिफिकेशन (Notification) को अच्छे से पढ़ें।

चयन

इन पदों के लिए मिले आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को एसएसबी इंटरव्यू (SSB Interview) के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी में मिले अंकों और चिकित्सक परीक्षण के आधार पर अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी। चयनिक अभ्यर्थियों को आरवीसी सेंटर एंड कॉलेज, मेरठ कैंट में ट्रेनिंग से गुजरना होगा।

18 नवंबर है अंतिम तिथि

अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म को भरकर 18 नवंबर (शाम 5 बजे) तक इस पते पर भेज दें : Directorate General Remount Veterinary Services (RV-1), OMG’s Branch, Integrated Headquarters of MoD (Army), West Block 3, Ground Floor, Wing No-4, RK Puram, New Delhi-110066. लिफाफे पर लाल इंक से "Application for Short Service Commission in RVC" लिखना होगा।