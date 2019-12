LIC HFL Assistant Final Result 2019 घोषित, ऐसे करें चेक

LIC HFL Assistant Final Result 2019 : जीवन बीमा निगम-हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (Life Insurance Corporation-Housing Finance Limited) (LIC-HFL) ने आधिकारिक वेबसाइट पर सहायकों, सहयोगियों और सहायक प्रबंधक भर्ती 2019 का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार भर्ती परीक्षा 2019 (recruitment examination 2019) में शामिल हुए थे, वे वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। एलआईसी (LIC) ने 7 नवंबर को कंप्यूटर आधारित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया था जिसके बाद चयनित उम्मीदवारों को 23 नवंबर, 2019 को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था।

यह भी पढ़ें : Indian Railway recruitment 2020 : 26 पदों के लिए निकली भर्ती

LIC HFL Assistant Final Result 2019 : ऐसे करें चेक

-LIC HFL की आधिकारिक वेबसाइट lichousing.com पर जाएं

-होमपेज खुलने पर 'Careers' section में जाएं

-"To View Candidates selected for the post of Assistant Manager" लिंक पर क्लिक करें

-पीडीएफ फाइल खुलेगी, मेरिट लिस्ट में अपना रोल नंबर देखें

LIC HFL Assistant Final Result 2019 : डायरेक्ट लिंक

LIC HFL final merit list 2019 लिंक के लिए यहां क्लिक करें