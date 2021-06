Madras high court recruitment 2021: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, जल्द करें अप्लाई

Madras high court recruitment 2021: सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले आठवीं पास युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मद्रास हाईकोर्ट ने स्कैवेंजर, वॉचमैन, नाइट वॉचमैन, और अन्य के 37 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार उक्त पदों पर आवेदन के लिए मद्रास हाईर्कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट https://www.mhc.tn.gov.in. पर जा सकते है। आवेदन करने की अंतिम तिथि को 6 जून से बढ़ाकर 9 जून 2021 कर दिया गया है।

Click Here For Official Notification

Madras high court recruitment 2021 Important Dates

अधिसूचना तिथि: 18 अप्रैल 2021

आवेदन करने की अंतिम तिथि - 9 जून 2021

Madras high court recruitment 2021

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 37 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती तमिलनाडु बेसिक सर्विस के लिए विशेष नियमों के आधार पर की जाएगी। साथ ही उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर होगा। योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन https://www.mhc.tn.gov.in के माध्यम से भेज सकते हैं। किसी भी अन्य मोड में भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

Read More: विभिन्न विभागों में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ के पदों पर निकली हजारों नौकरियां, जल्द करें अप्लाई



Madras high court recruitment 2021 Post Details

सफाईकर्मी : 02 पद

स्वीपर: 03 पद

मसालची: 12 पद

चौकीदार: 02 पद

नाइट वॉचमैन: 14 पद

नाइट वॉचमैन-कम मसलची: o4 पद

Read More: कोंकण रेलवे में अकाउंट्स असिस्टेंट और सेक्शन ऑफिसर के पदों पर निकली भर्तियां, 1 जुलाई तक करें आवेदन

Madras high court recruitment 2021 Education Qualification

उक्त पदों पर Govt Jobs के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 8वीं कक्षा पास होना जरुरी है। साथ ही तमिल भाषा पढ़ने और लिखने में सक्षम होना चाहिए। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा अधिकतम 30 साल, एमबीसी, डीसी/बीसीएम/बीसी के लिए आयु सीमा 18 से 32 वर्ष और एससी/एसटी और विधवा के लिए 18 से 35 वर्ष है।

Latest Govt Jobs For 8th Pass Candidates

Madras high court recruitment 2021 Selection Process

मद्रास उच्च न्यायालय में सफाईकर्मी, चौकीदार, नाइट वॉचमैन और अन्य के पदों पर चयन आवेदनों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

How To Apply For 8th Pass Govt Jobs in Madras high court

इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट https://www.mhc.tn.gov.in पर जाना होगा। उसके बाद तमिलनाडु में अधीनस्थ न्यायालयों में विभिन्न पदों के लिए पंजीकरण, लॉगिन और आवेदन ऑनलाइन वाले लिंक पर क्लिक करें। अधीनस्थ न्यायालयों में विभिन्न पदों के लिए अधिसूचना कॉलम के तहत आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें, पर क्लिक करें। उस न्यायिक जिले का चयन करें जहां के लिए आप खुद को पंजीकृत कराना चाहते हैं। लॉगिन करने के बाद जरूरी जानकारी और दस्तावेज भी अपलोड करें। साथ ही प्रिंट की एक कॉपी अपने पास रख लें।

Web Title: Madras high court recruitment 2021 Last Date Extended