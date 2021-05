MSJE Recruitment 2021 : यंग ग्रैजुएट के लिए एमएसजेई में निकली भर्ती, एनआईआरएफ सूची में शामिल संस्थानों के युवा करें अप्लाई

MSJE Recruitment 2021: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने प्रतिष्ठि और उच्च संस्थानों के ग्रैजुएट युवाओं की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक MSJE Recruitment 2021 अभियान में तहत केवल नेशनल इंस्ट्टीट्यूट रैंकिग फ्रेमवर्क ( NIRF 2020) में रैंक प्राप्त करने वाले संस्थानों से स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवारों से ही आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। एमजेई ने विभिन्न योजनाओं और संस्थानों की मॉनीटरिंग के लिए 23 यंग ग्रेजुएट उम्मीदवारों को दो वर्ष की संविदा के आधार पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है।

Read More: VMMC Safdarjung Hospital Recruitment 2021: सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के पदों पर निकली भर्ती, सीधे इंटव्यू से हासिल करें सरकारी नौकरी

आवेदन की अंतिम तारीख 31 मई 2021

एमएसजेई की ओर से जारी भर्ती के अनुसार नेशनल इंस्ट्टीट्यूट रैंकिग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ 2020) में रैंक प्राप्त करने वाले संस्थानों से स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट, socialjustice.nic.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 1 मई से जारी है। उम्मीवार 31 मई 2021 तक या उससे पहले अपना अप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से कम होनी चाहिए।

सलेक्शन पैटर्न

सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों की संख्या से 10 गुना ज्यादा यानि 230 उम्मीदवारों को उनके संस्थान, किए गए सामाजिक कार्यों, शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर शार्टलिस्ट किया जाएगा। इन शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू से गुजरना होगा। ये सभी चरण 15 जून से 30 जून 2021 के बीच आयोजित किए जाएंगे। सभी चरणों के प्रदर्शनों के आधार पर उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 15 जुलाई 2021 से पहले मंत्रालय के प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट ( पीएमयू ) में नियुक्ति दी जाएगी। नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को मंत्रालय द्वारा 75 हजार रुपए प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी।

Read More : PESB NEEPCO Recruitment 2021: निदेशक के पद पर निकली भर्ती, यहां से डिटेल करें चेक

Web Title: Ministry Of Social Justice Recruitment 2021 For Young Graduates In Project Monitoring