NHAI recruitment : 170 पदों के लिए निकली भर्ती, सैलेरी 2.09 लाख रुपए

NHAI recruitment : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) (NHAI) ने 170 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रबंधन (manager) पद को छोड़कर सभी पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 84 पद पदोन्नति द्वारा और 40 पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार एनएचएआइ (NHAI) की आधिकारिक वेबसाइट nhai.gov.in पर लॉग इन कर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया चालू है और उम्मीदवार 11 मार्च (शाम 6 बजे) तक अप्लाई कर सकते हैं।

उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआटउ संबंधित दस्तावेज के साथ 26 मार्च, शाम 6 बजे तक इस पते पर जमा करवा सकते हैं : National Highways Authority of India, Plot No: G – 5&6, Sector – 10, Dwarka, New Delhi – 110075.

NHAI recruitment : वेकेंसी डिटेल्स

कुल पद : 170

-मैनेजर (तकनीकी) : 46

-डिप्टी जनरल मैनेजर (तकनीकी) : 124

NHAI recruitment : पात्रता मानदंड

-शिक्षा : उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल कर रखी हो।

-कार्य अनुभव : प्रबंधन के पद के लिए, आवेदकों को राजमार्गों, सड़कों और पुलों से संबंधित बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के कार्यान्वयन में तीन साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। डिप्टी जनरल मैनेजर के पद के लिए छह साल का अनुभव आवश्यक है।

-उम्र सीमा : दोनों पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा 56 साल रखी गई है।

NHAI recruitment : सैलेरी

जिन उम्मीदवारों का चयन मैनेजर पद के लिए होगा, उन्हें 67 हजार 700 से 2 लाख 8 हजार 700 रुपए सैलेरी के रूप में मिलेंगे। डिप्टी जनरल मैनेजर पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को 78 हजार 800 से 2 लाख 9 हजार 200 रुपए के पे स्केल में रखा जाएगा।