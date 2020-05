RPSC result : वरिष्ठ शिक्षक (संस्कृत शिक्षा) का परिणाम जारी, ऐसे करें चेक

राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commission) (आरपीएससी) (RPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर वरिष्ठ शिक्षक ग्रेड II (संस्कृत शिक्षा) (Non-TSP) परीक्षा 2018 (Sr. Teacher Gr II (Sanskrit Edu.) (Non-TSP) Examination 2018) का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार आरपीएससी वरिष्ठ शिक्षक (संस्कृत शिक्षा) (RPSC Senior Teacher (Sanskrit Education)) में शामिल हुए थे, वे आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आरपीएससी (RPSC) ने वरिष्ठ शिक्षक (संस्कृत शिक्षा) 2018 के पद के लिए कट.ऑफ अंक भी जारी कर दिए हैं।

RPSC Sr. Teacher Gr II (Sanskrit Edu.) result : ऐसे करें चेक

-उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर “Result Preamble and Cut off marks (Reserve List) for Sr. Teacher Gr II (Sanskrit Edu.) (Non-TSP) - 2018 (Hindi)” लिंक पर क्लिक करें

-लिंक पर क्लिक करने के बाद आयोग की वेबसाइट का नया पेज खुलेगा

-स्क्रीन पर डिस्पले हो जाएगा RPSC Sr. Teacher Gr II (Sanskrit Edu.) result

-रिजल्ट को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें