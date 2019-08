खेल कोटा भर्ती 2019: बारहवीं और स्नातक उत्तीर्ण युवाओं के लिए निकली बंपर भर्ती, जानें पूरी प्रोसेस

Railway RRC Sports Quota Recruitment 2019: रेलवे भर्ती सेल (RRC) ने पश्चिम रेलवे में खिलाडी कोटे के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। रेलवे स्पोर्ट्स मेन भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई हैं। इच्छुक योग्यताधारी अभ्यर्थी 9 सितंबर, रात 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrc-wr.com पर जाएं। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व सभी पात्रता और शर्तों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें। नोटिफिकेशन का लिंक खबर में निचे दिया गया है।

रेलवे खिलाडी कोटा भर्ती के माध्यम से सभी खेल श्रेणियों में कुल 21 सीटें भरी जानी हैं। Railway RRC Sports Quota Bharti 2019 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन के वक्त अपने सभी शैक्षणिक और खेल प्रमाण पत्र को स्कैन करवा लें। आवेदन के वक्त सभी जानकारियां सही भरनी हैं। सफलतापूर्वक आवेदन सबमिट होने के बाद उसका प्रिंट जरूर लेवें।

Education Qualification For RRC Sports Quota Recruitment 2019

स्पोर्ट्स कोटा भर्ती लेवल 2 और 3 के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता के तौर पर किसी भी मान्यता प्रापर बोर्ड से न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। लेवल 4 और 5 के पदों के लिए आवेदक का स्नातक उत्तीर्ण होना जरुरी है।

Age Limit For RRC Sports Quota Recruitment 2019

रेलवे खिलाडी कोटा भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए है। आरक्षित वर्ग की किसी भी श्रेणी को आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी। खिलाडी कोटा भर्ती में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।

RRC Sports Quota Recruitment 2019 Application Fees

सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये का भुगतान करना होगा, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये है।

RRC Sports Quota Recruitment 2019 नोटिफिकेशन के लिए यहां क्लिक करें

RRC Sports Quota Recruitment 2019 आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें

रेलवे आरआरसी स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2019 रिक्तियों का विविरण

Posts in Level 2-3:

Posts in Level 4-5:

RRC Sports Quota Recruitment 2019 Selection Process

स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2019 के लिए उम्मीदवारों का चयन सीधे ही उनकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले अभ्यर्थी का खेल परीक्षण मूल्यांकन होगा, जिसमें अंक निर्धारण होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों में पदों के अनुरूप छंटनी के लिए उपलब्धि और योग्यता मानक माना जाएगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 3 खिलाडी उम्मीदवारों में से गोल्ड मेडलिस्ट को वरीयता दी जाएगी। खेल उपलब्धि के लिए 60 अंक दिए जाएंगे। खेल में मूल्याङ्कन के लिए कोच और अधिकारीयों द्वारा ट्रायल लिए जाएंगे।

ट्रायल के दैरान

गेम स्किल, फिजिकल फिटनेस के लिए 40 अंक

फिट कैंडिडेट को 25 अंक

अनफिट कैंडिडेट को 25 से कम अंक दिए जाएंगे



ट्रायल के बाद

स्पोर्ट्स अचीवमेंट के लिए 50 अंक

शैक्षणिक योग्यता के लिए 10 अंक निर्धारित

How To Apply For RRC Sports Quota Recruitment 2019

आरआरसी खेल कोटा भर्ती 2019 के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://www.rrc-wr.com/ पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए 'Apply Online ’पर क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही आगे की टैब में अभ्यर्थी को 'रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद सभी शैक्षणिक और स्पोर्ट्स सहित मांगी गई जानकारी आवेदन में भरनी होगी। आवेदन पत्र में फोटो दिए गए फॉर्मेट में ही अपलोड किए जाए। पुरानी फोटो या मोबाइल से ली गई फोटो के कारण आवेदन निरस्त हो सकता है। आवेदन भरने के बाद आगे के चरण में शुल्क का भुगतान करें और फाइनल सबमिट कर, प्रिंट जरूर लेवें।

RRC Sports Quota Recruitment 2019 Pay Scale

रेलवे स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2019 में लेवल 4 के पदों के लिए, उम्मीदवारों को 25,500 रुपये से 81,000 रुपये के बीच वेतन मिलेगा और स्तर 5 के उम्मीदवारों के लिए 29,200 रुपये से 92,300 रुपये के बीच वेतन दिया जाएगा। लेवल 2 के पदों के लिए पे बैंड 19,900 से 63,200 रुपये और लेवल 3 के लिए 21,700 से 69,100 रुपये मासिक वेतन मिलेगा।