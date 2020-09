RSMSSB Patwari exam 2020 की तारीखें घोषित

RSMSSB Patwari exam 2020 : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (Rajasthan Staff Selection Board) ने पटवारी सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तारीखें अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित कर दी हैं। उम्मीदवार आरएसएमएसएसबी (RSMSSB) की वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर परीक्षा की तारीख देख सकते हैं। हालांकि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया जा सकता है।

परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, पटवारी परीक्षा 10, 17 और 24 जनवरी, 2021 को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत, आरएसएमएसएसबी (RSMSSB) पटवारी के 4 हजार 207 पदों को भरेगी। आरएसएमएसएसबी पटवारी भर्ती परीक्षा (RSMSSB Patwari recruitment) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी को शुरू होकर 19 फरवरी को संपन्न हुई।

RSMSSB exam schedule : ऐसे करें चेक

-आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर “Exam for various Posts: Amended Tentative Dates of Various Exam” लिंक पर क्लिक करें

-अस्थायी परीक्षा अनुसूची स्क्रीन पर डिस्पले हो जाएगी।

-परीक्षा अनुसूची को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें।