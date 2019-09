Sarkari Naukri: बारहवीं से स्नातक उत्तीर्ण युवाओं के लिए निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

Sarkari Naukri: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर कम कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट और अन्य पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 12th Pass Govt Jobs के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आधिकारिक वेबसाइट 10 अक्टूबर 2019 से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व पात्रता संबंधित सभी जरुरी जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें।

सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवा, अंतिम तिथि का इन्तजार किए बिना ही आवेदन करें। अंतिम तिथि के नजदीक सर्वर संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ने और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निचे दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।

BSEB Bihar Recruitment 2019 नोटिफिकेशन के लिए यहां क्लिक करें



BSEB Recruitment 2019 Important Dates

आवेदन की अंतिम तिथि और शुल्क भुगतान - 10 अक्टूबर 2019

परीक्षा की तिथि : आवेदन प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद जारी की जाएगी

रिक्ति विवरण

कुल पद - 75

डाटा एंट्री ऑपेरटर - 18 पद

आशुलिपिक - 3 पद

स्टेनो कम कंप्यूटर ऑपरेटर - 10 पद

लेखापाल सहायक - 21 पद

असिस्‍टेंट - 23 पद

वेतनमान

डाटा एंट्री ऑपरेटर - रु। 17,860

आशुलिपिक - रु। 20,000

स्टेनो कम कंप्यूटर ऑपरेटर - रु। 20,000

लेखाकार सहायक - रु। 25,000

सहायक - रु। 25,000

पात्रता मानदंड

डीईओ पद के लिए इंटरमीडिएट और कंप्यूटर अनुप्रयोग में 1 वर्ष का डिप्लोमा जरुरी है

स्टेनोग्राफर पद के लिए इंटरमीडिएट और स्टेनो टाइपिंग की गति 80 शब्द प्रति मिनट

स्टेनो कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग गति मांगी गई है

एकाउंटेंट सहायक पद के लिए बी.कॉम उत्तीर्ण होने के साथ ही 5 साल का अनुभव

सहायक - स्नातक और 5 साल का अनुभव

आवेदन शुल्क

सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 400 रूपए का आवेदन शुल्क देना होगा

अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं को 100 शुल्क का भुगतान करना होगा

How To Apply For Bihar Govt Jobs 2019

आवेदन करने के लिए सबसे पहले अभ्यर्थी को आधिकारिक वेबसाइट http://biharboardonline.bihar.gov.in जाना होगा। इसके बाद परिपत्र अनुभाग में दिए गए विज्ञापन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद पहली बार उपयोगकर्ताओं को New रजिस्टर (नया उम्मीदवार) ’पर क्लिक करके और आवश्यक जानकारी प्रदान करके खुद को पहले पंजीकृत कराना होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद पुनः लॉगिन करना होगा और आवेदन फॉर्म भरना होगा। सभी शैक्षणिक दस्तावेजों की कॉपी स्कैन करके रख लेवें। आवेदन पत्र भरे जाने के बाद ऑनलाइन शुल्क भुगतान करें और फाइनल सबमिट करें। आवेदन पत्र का प्रिंट जरूर लेवें।