Sarkari naukri 2021: आरआरबी एनटीपीसी -7 फेज की ऑनलाइन CBT 1 परीक्षा पर लगी रोक, छात्र कर रहे शिकायत

Sarkari naukri: आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-1 के सातवें फेज की परीक्षा के लिए शेड्यूल डेट का परीक्षार्थी काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे लेकिन कोरोना महामारी की वजह से अब इस परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। छठे फेज की परीक्षा के समाप्त होने के बाद बचे हुए उम्‍मीदवारों को 7वें फेज की परीक्षा डेट का इंतजार है। लेकिन अभी तक विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी डेट को लेकर कोई जानकारी नहीं आई हैं.जिससे छात्र काफी परेशान हैं। और इस बात का विरोध जता रहे हैं कि महामारी के बीच रैली और रोड शो होते रहे हैं तो फिर परीक्षा पर रोक क्‍यों लगाई जा रही है। छात्रों का कहना है कि अगर SSC की परीक्षा कोरोना के दौरान हो सकती है तो रेलवे की परीक्षाएं क्यो नही। 6 फेज परीक्षा में लगभग 95 लाख छात्र बैठे है और लगभग 30 लाख छात्रों की परीक्षा होनी अभी बाकी है। 7वें फेज के एग्‍जाम पर रोक लग जाने के बाद से गुस्साए परीक्षार्थी सरकार को टैग कर लगातार सवाल उठा रहे हैं।

Agar SSC CHSL exam krwa skta hai to RRB NTPC and RRB group D kyu nhi..Kya Railway exam me Corona ka attack jyada hota hai..??

Plz do not play with the sentiments of student. We just want timely exam process.@PiyushGoyal @PiyushGoyalOffc @PMOIndia @RailMinIndia