Govt Jobs 2019: बैंकिंग सेक्टर में जाने के इच्छुक युवाओं के लिए निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन

SBI SCO Recruitment 2019: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए अच्‍छी खबर है। स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया ने योग्‍य और इच्‍छुक उम्‍मीदवारों से स्‍पेशलिस्‍ट कैडर ऑफिसर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन के जरिये कुल 477 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इसके लिये एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म 6 सितंबर को जारी कर दिए गए हैं। उम्‍मीदवार स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

SBI SCO Recruitment 2019 Online Application की आखिरी तारीख 25 सितंबर है। योग्‍य उम्‍मदीवारों को भर्ती परीक्षा और इंटरव्‍यू में भाग लेना होगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार लिखित परीक्षा (ऑनलाइन टेस्‍ट) का वेटेज 70 फीसदी होगा और इंटरव्‍यू राउंड का 30 प्रतिशत। यह परीक्षा 20 अक्‍टूबर को आयोजित की जाएगी।

SBI SCO Recruitment 2019 Notification के लिए यहां क्लिक करें

SBI SCO recruitment: Education Qualification

BE/ B.Tech करने वाले और संबंधित फील्‍ड में अनुभव रखने वाले उम्‍मीदवार पदों के लिये आवेदन कर सकते हैं.

SBI SO recruitment 2019 Application Fees

उम्‍मीदवारों को आवेदन शुल्‍क के रूप में 750 रुपये का भुगतान करना होगा. आरक्षित श्रेणी के उम्‍मीदवारों के लिये आवेदन शुल्‍क 125 है.

How To Apply For SBI SCO Recruitment 2019

आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी सबसे पहले एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं। इसके बाद होम पर जाकर ‘careers’ सेक्‍शन पर क्‍ल‍िक करें। इसके बाद नई टैब में नीचे की तरफ स्‍क्रॉल करें और ‘Specialist cadre regular recruitment’ पर क्‍ल‍िक करें। क्लिक करने के साथ ही अब ऑनलाइन अप्‍लाई करने के लिये दिए गए निर्देश को पढ़ें और मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्‍टर करें। लॉगिन करके फॉर्म भरें और फोटो अपलोड करें। आवेदन भरे जाने के बाद आवेदन शुल्क भरें और सबमिट करें। आवेदन का प्रिंट जरूर अपने पास रखें।