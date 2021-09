SBI SCO Recruitment 2021: स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पद पर बंपर वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन

SBI SCO Recruitment 2021: भारतीय स्टेट बैंक में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई है। एसबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 606 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसके (SBI SCO Recruitment 2021) लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर विजिट करें।



3 नवंबर को जारी होंगे एडमिट कार्ड:—

SBI की ओर से जारी इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 28 सितंबर 2021 से शुरू हो गई है। इस भर्ती के लिए 18 अक्टूबर, 2021 तक आवेदन कर सकते है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 18 अक्टूबर ही तय की गई है। 3 नवंबर, 2021 को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। वहीं परीक्षा की बात करें तो 15, नवंबर, 2021 को एग्जाम होंगे।

ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां क्लिक करें—

https://www.sbi.co.in/webfiles/uploads/files_2122/12042021_Detailed%20Ad_SCO-8Posts.pdf







रिक्ति विवरण :—

— कुल पदों की संख्या : 606 पद

— कार्यकारी (दस्तावेज़ संरक्षण-अभिलेखागार) : 1 पद

— रिलेशनशिप मैनेजर : 314 पद

— रिलेशनशिप मैनेजर (टीम लीड) : 20 पद

— ग्राहक संबंध कार्यकारी : 217 पद

— निवेश अधिकारी : 12 पद

— सेंट्रल रिसर्च टीम (प्रोडक्ट लीड) : 2 पद

— सेंट्रल रिसर्च टीम (सपोर्ट) : 2 पद

— मैनेजर (मार्केटिंग) : 12 पद

— डिप्टी मैनेजर (मार्केटिंग) : 26 पद

ऐसे करें आवेदन :—

— सबसे पहले एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं।

— होम पेज पर दिए Latest Announcements लिंक पर क्लिक करें।

— इसके बाद RECRUITMENT OF SPECIALIST CADRE OFFICERS ON REGULAR/CONTRACT BASIS के लिंक पर जाएं।

— अब मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

— इसके बाद प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।

आवेदन शुल्क:—

जनरल कैटेगरी, ओबीसी और आर्थिक रुप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 750 रुपए आवेदन फीस का भुगतान करना होगा। वहीं एससी, एसटी और पीएच वर्ग के उम्मीदवार मुफ्त में आवेदन कर सकते है। फीस का भुगतान डेबिट या क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन मोड में किया जाएगा।

