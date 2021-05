SBI Recruitment 2021: एससीओ के सैकड़ों पदों पर आवेदन की अंतिम तारीख आज, फटाफट करें अप्लाई

SBI Recruitment 2021: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर, सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव, सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव फाइनेंस और फार्मासिस्ट सहित 144 पोस्ट के लिए आवेदन की आज आंतिम तारीख है। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका है। जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया वो सभी काम छोड़कर पहले इन पदों के लिए अप्लाई कर दें। तत्काल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in/hi/web/careers/current openings पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर दें।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक बैंक ने शलिस्ट कैडर ऑफिसर, सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव, सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव फाइनेंस कुल 144 पदों पर वैकेंसी निकाली हैं। सभी उम्मीदवार पहले एसबीआई की नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें। नोटिफिकेशन के मुताबिक तय प्रारूप में ही आवेदन करें। ऐसा इसलिए कि अगर किसी आवेदक के आवेदन पत्र में कमियां पाईं गई तो तो आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए नोटिफिकेश से सारी जानकारी लेकर ही आवेदन पत्र भरें।

एससीओ कैडर के इन पदों के लिए होनी हैं नियुक्तियां

एसबीआई में जिन पदों पर भर्ती होनी हैं उनमें सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव - 1 पोस्ट, सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव - 1 पोस्ट, सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव फाइनेंस - 1 पोस्ट, सीनियर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग - 1 पोस्ट, डिप्टी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर - 1 पोस्ट, फॉर्मासिस्ट - 67 पोस्ट, डाटा एनालिस्ट 08 पोस्ट, मैनेजर -01 पोस्ट, डिप्टी मैनेजर - 01 पोस्ट शामिल हैं।

आवश्यक योग्यता

मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले आवेदकों के लिए एमबीए या पीजीडीबीएम होना अनिवार्य। मैनेजर के पद के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट के पास एमबीए, मास्टर डिग्री या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित फील्ड में डिग्री होनी अनिवार्य है। सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव स्ट्रेट्जी टीएमजी की पोस्ट के लिए एमबीए पीजीडीबीएम होना चाहिए.

एसबीआई के इन पदों पर भी निकली है भर्तियां

स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों के अलावा एसबीआई ने जूनियर एसोसिएट्स के कुल 5237 पदों पर भी भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 मई 2021 है। इन पदों पर प्री-एग्जाम ट्रेनिंग कॉल सेंटर 26 मई 2021 को जारी किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा जून 2021 में आयोजित की जाएगी। इन पदों के लिए मेन एग्जाम 31 जुलाई 2021 को आयोजित की जाएगी।

