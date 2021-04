SSC CPO SI Paper 2 Exam 2019 Postponed: कोरोना के चलते सीएपीएफ एसआई पेपर-2 परीक्षा स्थगित, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

SSC CPO SI Paper 2 Exam 2019 Postponed: कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय पुलिस संगठन में एसआई और सीआईएसएफ में एएसआई के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली पेपर -2 परीक्षा स्थगित कर दी है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। SSC CPO SI Paper 2 Exam 2019 का आयोजन 8 मई 2021 किया जाना प्रस्तावित था। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने की स्थिति में संशोधित टाइम शेड्यूल जारी किया जाएगा।

Click Here For Official Notice

कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सीएपीएफ भर्ती परीक्षा के स्थगन का नोटिस अपलोड कर दिया है। जारी किए गए नोटिस के अनुसार 08-05-2021 को निर्धारित सीपीओ एसआई और CISF में ASI भर्ती परीक्षा को स्थगित कर, पुनः नया शेड्यूल जारी करने का निर्णय किया है। पहले पेपर में क्वालीफाई होने वाले कैंडिडेट्स आगे के चरण की परीक्षा के लिए वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें। पहले पेपर की परीक्षा दिसंबर 2019 में आयोजित की में आयोजित की गई थी।

SSC CPO SI Paper-2 Revised Schedule 2019



दिल्ली पुलिस एसआई, सीएपीएफ एसआई और सीआईएसएफ में एएसआई के कुल 4035 महिला उम्मीदवार और 41888 पुरुष उम्मीदवार पहले पेपर के लिए क्वालीफाई किए गए हैं। विभागीय रिक्तियों के लिए 390 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया और 123 को पूर्व सैनिकों (दिल्ली पुलिस) के विशेष कोटे के तहत शॉर्टलिस्ट किया गया था। दिल्ली पुलिस-पुरुष में एसआई के कुल 132 पद हैं और सीएपीएफ में उप-निरीक्षक के लिए 2534 पद उपलब्ध हैं।

SSC Sub-Inspector in Delhi Police, CAPFs and ASI in CISF EXamination, 2019

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पेपर- I की परीक्षा 9 से 13 दिसंबर, 2019 तक और 30 दिसंबर, 2019 को ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी। पहले पेपर की परीक्षा के नतीजे 14 फरवरी, 2020 को जारी किए गए थे। पेपर -1 में कुल 2,63,904 उम्मीदवारों को क्वालीफाई घोषित किया गया था। दूसरे चरण में PET और PMT का आयोजन किया जाएगा।

