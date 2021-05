Summer vacation in Odisha: सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में ग्रीष्मकालीन अवकाश आज से शुरू

Summer vacation in Odisha: ओडिशा राज्य सरकार ने 31 मई, 2021 तक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश आज 5 मई, 2021 से प्रभावी है। यह निर्णय COVID 19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए लिया गया है। यहां 14 दिनों का लॉकडाउन भी लगाया गया है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए गर्मी की छुट्टी के लिए जारी नोटिस के अनुसार 'यह निर्णय लिया गया है कि उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान 1 मई से 31 मई, 2021 तक गर्मी की छुट्टी रखेंगे।"

Read More: कोरोना के चलते डीयू ओपन बुक परीक्षा अब एक जून से होगी, पढ़ें डिटेल





Summer Vacation अवधि के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं और परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। हालांकि, पीएचडी और अन्य अनुसंधान कार्य, पूर्व-निर्धारित साक्षात्कार, गर्मी की छुट्टियों की अवधि के भीतर, निर्धारित तिथियों पर आयोजित किए जाने चाहिए। ओडिशा 5 मई से 31 मई, 2021 तक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा करता है। इस अवधि के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं और परीक्षा भी स्थगित रहेगी। विद्यार्थी लेटेस्ट अपडेट के लिए उच्च शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें।

Summer vacation for colleges and universities in odisha

ओडिशा राज्य सरकार ने कहा कि गर्मी की छुट्टी के दौरान कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के कामकाज के लिए मानक छुट्टी की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें COVID 19 लॉकडाउन अवधि शामिल है। इससे पहले राज्य सरकार ने अगली सूचना तक बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी थी। राज्य में Covid-19 स्थिति की समीक्षा के बाद राज्य जून 2021 में निर्णय की घोषणा करेगा। कक्षा 9 और 11 के छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षाओं में प्रमोट कर दिया गया।

Read More: कोरोना की विकराल स्थिति को देखते हुए 12 वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द करने की मांग





Web Title: Summer vacation in Odisha: for colleges and universities till May 31