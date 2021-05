UP Police SI ASI Recruitment 2021: यूपी पुलिस में एएसआई और एसआई के पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, जल्द करें अप्लाई

UP Police SI ASI Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ( UPPRPB ) ने पहले से जारी एसआई भर्ती प्रक्रिया अलावे 1329 सब-इंस्पेक्टर ( एसआई ) और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ( एएसआई ) के पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी।

UP Police SI ASI Recruitment 2021: कोविड-19 महामारी के बीच ग्रैजुएट युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले जारी एसआई भर्ती प्रक्रिया अलावे 1329 सब-इंस्पेक्टर ( एसआई ) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर ( एएसआई ) के पदों के लिए भर्ती की अधिसूचना उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ( UPPRPB ) ने जारी की है। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। यूपीपीआरपीबी ने पुलिस उप निरीक्षक ( गोपनीय ) के 295 पदों, पुलिस सहायक उप निरीक्षक ( लिपिक ) के 624 पदों और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के 358 पदों, सर्तकता अधिष्ठान यूपी लखनऊ में पुलिस उप निरीक्षक के 32 पदों और सहायक पुलिस उपनिरीक्षक लिपिक के 20 पदों समेत कुल 1329 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना (सं.पीआरपीबी-1 (लि.सं.)/2000) 23 मार्च 2021 को जारी की थी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 मई से शुरू होनी थी, जिसे पहले 15 मई और अब 1 जून से आवेदन शुरू किए जाने की घोषणाएं यूपीपीआरपीबी ने की है।

Read More: PGIMER Provisional Result 2021: स्टोर कीपर और फ्लेबोटोमिस्ट का रिजल्ट जारी, यहां से करें चेक

आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2021

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 1329 एसआई और एएसआई भर्ती 2021 को लेकर बोर्ड द्वारा जारी 11 मई के नोटिस के मुताबिक आवेदन की प्रक्रिया 30 जून तक चलेगी। यानि आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2021 है। इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन पंजीकरण के बाद निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन मोड से भुगतान और इसके बाद आवेदन भी 30 जून 2021 तक सबमिट जरूर कर दें।

एसआई के 9534 पदों के लिए पहले से जारी है भर्ती प्रक्रिया

बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ( UPPRPB ) द्वारा 9534 एसआई के पदों की एक अन्य भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले से ही जारी है। नागरिक पुलिस में एसआई, पीएसी में प्लाटून कमांडर और अग्निशमन में द्वीतीय अधिकारी के कुल 9534 पदों के आवेदन की आखिरी तारीख 15 जून 2021 है।

Read More: UPSC CAPF AC Exam 2021: सीएपीएफ में एसी के पदों पर भर्ती के लिए होगी परीक्षा, पढें डिटेल

Web Title: UP Police SI ASI Recruitment 2021 application starting from tomorrow for 1329 si asi posts