UPPCL Lekha Lipik Result 2021 : बिजली विभाग भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे करें डाउनलोड

uppcl lekha lipik result 2021 : उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने लेखा लिपिक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार यूपीपीसीएल लेखा लिपिक परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे सभी यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते है। यूपीपीसीएल ने अपनी वेबसाइट पर लेखा लिपिक का परिणाम अपलोड कर दिया है।

488 का चयन किया गया

यूपीपीसीएल की लेखा लिपिक भर्ती कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा 27, सितंबर 2021 को आयोजित हुई थी। जिसमें कौशल परीक्षा के लिए कुल 488 का चयन किया गया है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

ऐसे डाउनलोड करें यूपीपीसीएल लेखा लिपिक रिजल्ट 2021:—

— सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाना जाए।

— होमपेज पर ‘LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR SKILL TEST FOR THE POST OF LEKHA LIPIK AGAINST ADVT. 06/VSA/2020/LL’ लिंक पर क्लिक करें।

— अब एक नया पेज खुल जाएगा। यह एक पीडीएफ फाइल होगी।

— यही फाइल आपका रिजल्ट है। इसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

— इस पीडीएफ फाइनल को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं।

सलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें:—

https://www.upenergy.in/site/writereaddata/siteContent/202111111827489419LL.pdf





150 नंबर के सवाल पूछे गए

UPPCL अकाउंट्स र्क्लक की परीक्षा में दो पेपर हुए। इसके अनुसार, पेपर 1 परीक्षा के लिए ‘सीसीसी’ स्तर के कंप्यूटर ज्ञान के लिए 1 नंबर के 50 एमसीक्यू सवाल थे। इसके साथ ही पेपर 2 में अंकगणित, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी और लेखा और सामान्य बहीखाता पर 150 वस्तुनिष्ठ सवाल थे। इस एग्जाम में 150 नंबर के सवाल पूछे गए थे। इस परीक्षा के माध्यम से 103 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

