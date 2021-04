UPPSC PCS Prelims 2021 Exam Dates: कोरोना महामारी के बीच 13 जून को आयोजित होगी पीसीएस परीक्षा, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

UPPSC PCS 2021 Exam Dates: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 13 जून को कुल 23 जिलों में दो शिफ्टों में किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए बैठने की व्यवस्था भी नियमानुसार बनाई गई है। एक परीक्षा केंद्र पर अधिकतम 500 परीक्षार्थी ही परीक्षा देंगे। दो परीक्षार्थियों के बीच दो वर्ग मीटर की दूरी होना जरुरी है। यूपी पीसीएस, एसीएफ/आरएफओ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 6.91 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है।

Read More: तकनीकी स्टाफ के लिए निकली भर्तियां, यहां से करें अप्लाई



आपको बता दें कि यूपीपीएससी सचिव जगदीश की तरफ से प्रदेश के जिलों के जिलाधिकारियों से परीक्षा केंद्रों बनाने के लिए प्रस्ताव हेतु पत्र लिखा गया था। आयोग द्वारा भेजे गए पत्र का जिलाधिकारियों को 25 अप्रैल तक जवाब देना था। आयोग ने जिलाधिकारियों को परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए सरकारी और वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को प्रथामिकता देने के निर्देश दिए थे।

Read More: यूपी पुलिस एसआई के 9534 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 30 मई तक कर सकते हैं अप्लाई



UPPSC PCS Prelims Exam 2021

आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पीसीएस, एसीएफ/आरएफओ प्री-परीक्षा 2021 के लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पूर्व में ही जारी कर दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में 200-200 अंकों के दो प्रश्न पत्र होंगे। दोनों पेपर में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। परीक्षा में दोनो प्रश्न पत्र दो-दो घंटे की अवधि के होंगे। प्रारंभिक परीक्षा का पहला प्रश्न पत्र क्वालीफाइंग प्रकृति का होगा और द्वितीय प्रश्न-पत्र अर्हकारी होगा जिसमें न्यूनतम 33 फीसदी अंक लाने अनिवार्य हैं। उम्मीदवारों को दोनो ही प्रश्न पत्र में उपस्थित होना अनिवार्य है।

Web Title: UPPSC PCS 2021 Exam Dates Out; pcs and acf-rfo prelims exam on june 13