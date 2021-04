WDCW Telangana Recruitment 2021: तेलगाना आंगनबाड़ी में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 10वीं 12 वीं पास लोग जल्द करें अप्लाई

Sarkari Job 2021: आंगनबाड़ी (Anganwadi jobs)में नौकरी करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है कि महिला विकास और बाल कल्याण विभाग, तेलंगाना (Women Development and Child Welfare jobs) ने AWT / AWH पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस विभाग की ओर से करीब 168 रिक्त पदें पर भर्तीयां निकाली जा रही हैं। आंगनबाड़ी और मिनी केंद्रों पर सेविका और सहायिका (WDCW Telangana Anganwadi Recruitment 2021)के पदों पर निकली भर्तियों पर आवेदन करने की प्रक्रिया तारीख 22/04/2021 से शुरू की गई है। और आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2021 निर्धारित की गई है इच्छुक उम्मीदवार समय से पहले आवेदन कर दें।

Anganwadi Teacher, Mini Anganwadi Teacher, Anganwadi Helper/Ayah के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जारी किए गए निर्देशों को अवश्य पढ़ें। यदि आप इस नौकरी में रुचि रखते हैं तो आप कृपया अहम् जानकारी जैसे योग्यता, फॉर्म शुल्क, वेतन आदि चेक करना मत भूले। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.wdcw.tg.nic.in पर जाएं।

महत्वपूर्ण तिथि:

आवेदन करने की शुरूआती तिथि -22/04/2021

आवेदन करने की अंतिम तिथि: 10 मई 2021

महिला विकास और बाल कल्याण विभाग, तेलंगाना AWT / AWH पद विवरण

आंगनवाड़ी शिक्षक (AWT)

मिनी आंगनवाड़ी शिक्षक (मिनी AWT)

आंगनवाड़ी हेल्पर / अयाह (AWH)

पात्रता

उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12 वीं या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।

आयु सीमा: न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष।

इच्छुक और पात्र आवेदक 10 मई 2021 को या उससे पहले निर्धारित आवेदन प्रारूप के माध्यम से महिला विकास और बाल कल्याण विभाग, तेलंगाना (WDCW हैदराबाद) नौकरी अधिसूचना 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे करें अप्लाई

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.wdcw.tg.nic.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए Recruitment सेक्शन में ‘Application form for Recruitment of Aganwadi Workers/ Mini Aganwadi Workers/ Aganwadi Helpers’ पर क्लिक करें। इसके बाद जरुरी निर्देश का पेज ओपन हो जाएगा। इसे पूरा पढ़ने के बाद YES पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। यहां एप्लीकेशन में मांगी गई सभी जानकारी सही से भरें और सबमिट कर दें। आवेदन में जनपद का नाम, परियोजना / ब्लॉक का नाम, ग्रामीण/शहरी, ग्राम सभा/वार्ड का नाम और पद के नाम सही से चुनें। आवेदन जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। भविष्य के उपयोग के लिए आवेदन का प्रिंट आउट लें।