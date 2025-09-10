Patrika LogoSwitch to English

Good News: जोधपुर में यहां बनेंगी 100 फीट चौड़ी सड़क, कनेक्टिविटी होगी बेहतर

जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एम्स रोड से पाल-सांगरिया बाईपास को जोड़ने वाली 100 फीट चौड़ी मास्टर प्लान सड़क विकसित करने की योजना बनाई है।

जोधपुर

Akshita Deora

Sep 10, 2025

जेडीए के पायलट प्रोजेक्ट के तहत एम्स रोड से पाल-सांगरिया बाईपास तक बन रही 100 फीट मास्टर प्लान सड़क (फोटो: पत्रिका)

Jodhpur News: राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2024 के तहत मास्टर डवलपमेंट प्लान और जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित सड़कों के क्रियान्वयन का रास्ता साफ हो गया है।

अब जयपुर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर सड़कों के सहारे व्यावसायिक पट्टी विकसित करते हुए आस-पास के भूमिधारकों से सहमति के आधार पर अधिग्रहण की कार्रवाई करते हुए मास्टर डवलपमेंट प्लान एवं जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित सड़कों का निर्माण किए जाने का प्रावधान किया गया है।

इस प्रावधान के चलते जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एम्स रोड से पाल-सांगरिया बाईपास को जोड़ने वाली 100 फीट चौड़ी मास्टर प्लान सड़क विकसित करने की योजना बनाई है।

इस सड़क के निर्माण से बासनी औद्योगिक क्षेत्र (द्वितीय चरण) और एम्स हॉस्पिटल के आस-पास भारी वाहनों के आवागमन से लगने वाला यातायात दबाव कम होगा। साथ ही, एम्स हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों और परिजन की आवाजाही सुगम और आसान हो जाएगी।

सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी

जेडीए आयुक्त उत्साह चौधरी ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट न केवल सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा बल्कि भविष्य में मास्टर प्लान की अन्य प्रस्तावित सड़कों के लिए भी मिसाल साबित होगा। साथ ही भूमि अधिग्रहण को लेकर अक्सर सामने आने वाले विवाद भी आपसी सहमति से हल हो सकेंगे।

300 फीट चौड़ाई की भूमि पट्टी चिन्हित

जेडीए ने सड़क निर्माण के लिए कुल 300 फीट चौड़ाई की भूमि पट्टी चिन्हित की है। इसमें बीच में 100 फीट चौड़ा मार्गाधिकार होगा। जबकि दोनों ओर 100-100 फीट चौड़ी पट्टियों में विकास योजना लागू की जाएगी। प्रभावित भूमिधारकों को राज्य सरकार की ओर से तय प्रक्रिया के तहत मुआवजा स्वरूप जेडीए की ओर से विकसित पट्टा-शुदा भूमि आवंटित की जाएगी।

Updated on:

10 Sept 2025 02:56 pm

Published on:

10 Sept 2025 02:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Good News: जोधपुर में यहां बनेंगी 100 फीट चौड़ी सड़क, कनेक्टिविटी होगी बेहतर

