Good News: जोधपुर में यहां बनेंगी 100 फीट चौड़ी सड़क, कनेक्टिविटी होगी बेहतर

जेडीए ने सड़क निर्माण के लिए कुल 300 फीट चौड़ाई की भूमि पट्टी चिन्हित की है। इसमें बीच में 100 फीट चौड़ा मार्गाधिकार होगा। जबकि दोनों ओर 100-100 फीट चौड़ी पट्टियों में विकास योजना लागू की जाएगी। प्रभावित भूमिधारकों को राज्य सरकार की ओर से तय प्रक्रिया के तहत मुआवजा स्वरूप जेडीए की ओर से विकसित पट्टा-शुदा भूमि आवंटित की जाएगी।