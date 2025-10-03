सात-सात साल की सजा सुनाते ही 16 दोषी कोर्ट से फरार

पुलिस के अनुसार एससी-एसटी एक्ट मामलात की विशेष अदालत के रीडर संजय पुरोहित ने ओसियां तहसील के पड़ासला गांव निवासी जगदीशराम पुत्र गोमाराम जाट, हड़मानराम पुत्र भूराराम जाट, चैनाराम पुत्र नाथाराम जाट, जगदीश पुत्र लूम्बाराम जाट, ओमाराम उर्फ ओमप्रकाश पुत्र मानाराम जाट, दीपाराम पुत्र अणदाराम जाट, इमरताराम पुत्र कानाराम जाट, अचलाराम पुत्र किशनाराम जाट, लालाराम पुत्र मंगलाराम जाट, भीखाराम पुत्र भोमाराम जाट, जस्साराम पुत्र किशनाराम जाट, कुंभाराम पुत्र भोमाराम जाट, अशोक पुत्र चोलाराम जाट, पूनाराम पुत्र अचलाराम जाट, चाडी निवासी मांगीलाल पुत्र बाबूराम बिश्नोई और खींवकरण सिंह उर्फ खींयाराम पुत्र डूंगरराम जाट के खिलाफ कोर्ट से फरार होने की एफआइआर दर्ज कराई है। थानाधिकारी सीताराम खोजा का कहना है कि दोषी पकड़े नहीं जा सके हैं। तलाश की जा रही है।